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Demirelli: "Yanlış beslenme alışkanlığı prostat kanserine yol açıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi Prof.

Demirelli: "Yanlış beslenme alışkanlığı prostat kanserine yol açıyor"

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Erhan Demirelli, prostat kanseri ve kimlerin risk altında olduğuna dair bilgiler verdi.
Prostat kanserine ilişkin verilen konferansta konuşan Dr. Demirelli, prostat kanserinin kesin nedeninin bilinmemesinin yanı sıra birinci derece akrabalarında bu kanser türünü taşıyanların aynı hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğunu söyledi.
Prostatın erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezi olduğunu belirten Demirelli, “Prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu prostat kanseri gelişebilir. Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemektedir. Yaş ilerledikçe risk artar. Birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski daha yüksektir. Hayvansal gıdalarda bulunan yağlar, tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı gibi hayvansal yağlar ve kırmızı etten zengin, sebze ve meyveden fakir beslenme alışkanlığı prostat kanseri riskini arttırabilmektedir” dedi.
“Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez” diyen Demirelli, “Kanser dokusu büyüdükçe sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik idrar yapma, zor idrar yapma, ağrılı idrar yapma, kanlı idrar ve kanlı meni gibi bazı şikayetler ortaya çıkar. Bu şikayetlerin olması prostat kanseri olduğunu göstermez ama bir ipucu olabilir” ifadelerini kullandı.
Erken tanının önemine de dikkat çeken Dr. Erhan Demirelli, şöyle devam etti:
“Tedavi amaçlı bulguların olduğu kişiler ve birinci derece akrabalarda Prostat Kanseri öyküsü olanlar parmakla rektal muayene ve Prostat Spesifik Antijen tetkiki ile tarama yapılmalıdır. Taramalarda Prostat Kanseri şüphesi olan hastalardan Ultrasonografi eşliğinde Prostat iğne Biyopsisi yapılmalıdır. Türkiye’de prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser olmasından dolayı, toplumda farkındalık oluşturmanın önemli olduğu görülmektedir.”

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