Demiri döven kadın

Ordulu demirci ustası Nuray Yaşar, eşine yardım etmek için gittiği atölyelerinde sıcaklığı bin dereceye kadar ulaşan ocağın başında demir döverek, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ordu’nun Gölköy ilçesinde yaklaşık 15 yıldan bu yana körüğün başında balyoz ve çekiçle sıcak ham demire şekil veren 41 yaşındaki Nuray Yaşar, sıcaklığı bin dereceye kadar ulaşan demirci ocağının başında ekmeğini kazanarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Eşi Sedat Yaşar’ın yaklaşık 15 yıl önce çırak bulmakta zorlandığı demir atölyesine yardım için giden ve mesleği öğrenmeye karar veren Yaşar, öğrendiği mesleği elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Ocağın başında yüksek derecelerde ısıttığı ham demire çekiç ve balyozla şekil vererek keser, nacak, bıçak kazma, balta gibi çiftçilerin günlük kullandığı tarım aletlerini üreten 2 çocuk annesi kadın demirci, bu sırada ev işlerini de aksatmıyor.

Eşine yardım için gitti, mesleği öğrenince kendisine eğlenceli geldi

Mesleği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ve çiftçilere ait her türlü malzemeyi ürettiklerini ifade eden demirci ustası Nuray Yaşar, mesleğe başladığı ilk haftalarda çok zorluk çektiğini belirtti. Şimdilerde ise yılların verdiği tecrübe ve birikimle mesleğin kolaylaştığını aktaran Yaşar, “Kaynatam vefat ettikten sonra eşimin yanında çalışacak kimse yoktu, çocuklarım da küçük. Eşime beraber çalışabileceğimi söyledim. Böylelikle eşime yardım etmiş oldum, benim için de eğlenceli oldu” şeklinde konuştu.