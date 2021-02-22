Demirkale: "Sosyal hayatımıza dikkat edelim”

Amasya’nın Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, normal hayata hız bir şekilde dönebilmek için sosyal hayat ile ilgili konularda herkesi daha dikkatli davranmaya davet etti.

Yeni normal hayatın başlayacak olması üzerine açıklamada bulunan Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korona virüs pandemisiyle mücadelenin devam ettiğini, bununla ilgili de artık yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Normalleşme sürecinin vaka sayılarıyla alakalı olduğunu belirten Demirkale, “Normale daha hızlı dönebilmemiz için vaka sayılarımızın minimum seviyede olması gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü hepimiz daha hızlı bir şekilde normale dönmek istiyoruz. Bu dönüşümüzün da artık bir kriteri var. Bu kriter de vaka sayılarımız. Dolayısıyla bireysel konuda daha dikkatli davranmamız gerektiğinin altını çiziyorum. Mart ayı itibariyle yeni düzen çalışmaları başlayacak. Çok daha dikkatli ve duyarlı olalım ki kısa zamanda normalleşme sürecine hızlı girelim” dedi.

“Evlerde denetim ekiplerimiz yok”

Ev ziyaretleri gibi bir araya gelinen durumlardan kaçınılmasını ve bu konuda hassas davranılması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Demirkale, denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor fakat evlerin içinde denetim ekiplerimiz yok. Sosyal hayatımız ve sosyal yaşamımızla ilgili konularda herkesi bir kez daha dikkatli davranmaya davet ediyorum. Bütün kurallara uyuyoruz ama bazen rehavete kapılabiliyoruz. Tabi ki huzurlu, sosyal ortamların olduğu günlere en kısa zamanda dönmeyi hepimiz arzu ediyoruz ama bu konularda hassas ve dikkatli olmamız lazım. Zafiyet olmaması gerekiyor ki normale dönüşümüz hızlı olsun. Bireysel olarak duyarlı olalım. Ev içi gezmelere, cenaze, taziyelere, nikah, düğün ve kadın günlerine gitmeyip bu konuda özveride bulunalım.”

