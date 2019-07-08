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Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcı aranırken, ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda, yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u (27) arama çalışmalarında, ceset bulundu.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda, yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u (27) arama çalışmalarında, ceset bulundu. AFAD İl Müdürlüğü'nce cansız bedenin, Karakoç'a ait olduğunun değerlendirildiği, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkisinde, 2 Aralık 2018'de, tırmanış yaptığı arkadaşı Hilal İşcan ile dönüşe geçen Mustafa Kemal Karakoç, düşen çığın altında kaldı. Karakoç'un bulunması için çalışma başlatıldı. Niğde ve diğer illerden bölgeye gelen ekipler, 2 gün boyunca arama yaptı; ancak hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi. 4 metrelik kar kütlesinin bulunduğu bölgede olaydan sonraki yağışla kar kalınlığı, daha da arttı. Hava şartları dönem dönem uygun olduğunda Karakoç için arama çalışması yapıldı; ancak sonuç alınamadı. Bölgede hava sıcaklığı son günlerde artınca karlar hızla erirken, arama çalışmaları da hızlandırıldı. Mustafa Kemal Karakoç'un çığın altında kaldığı alanda; AFAD, TSK ve AKUT Niğde ekiplerinin gönüllü dağcılar ile bugün yürüttüğü çalışmalarda, saat 13.00 sıralarında, cansız bedene ulaşıldı. Niğde Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, cesedin, Mustafa Kemal Karakoç'a ait olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, "Mustafa Kemal Karakoç'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşılmıştır. Kimlik doğrulaması, olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrasında kesinleşecektir" denildi.

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