HABER

Demirkazık'ta kaybolan 4 amatör dağcı kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 21:08 | Son Güncelleme

NİĞDE’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı’na tırmanıp,  yollarını kaybeden biri 12 yaşında 4 amatör dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Demirkazık'ta kaybolan 4 amatör dağcı kurtarıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı’na tırmanıp, yollarını kaybeden biri 12 yaşında 4 amatör dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.
Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı Yedigöller mevkiinde kamp yapan ve geceyi dağda geçiren 4 amatör dağcı, dönüş yolunu kaybetmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi. Mahsur kalan dağcıları kurtarmak için bölgeye AKUT, UMKE, JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan dağcıları Kızılkaya ve Emli Vadisi civarında bularak aşağı indirdi. Dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Demirkazık'ta kaybolan 4 amatör dağcı kurtarıldıDemirkazık'ta kaybolan 4 amatör dağcı kurtarıldı

PARTNER"Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın""Birini seviyorsan elini tutup ortaya çıkacaksın"
Kalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldı (2)Kalaşnikofla fabrikayı taradı, güvenlikçiyi rehin aldı (2)
Hakkari'deki PKK saldırısında yaralanan özel harekat polisi şehit oldu (2)Hakkari'deki PKK saldırısında yaralanan özel harekat polisi şehit oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Bu köyde kimse uyuyamıyor! Boyları 3-5 metre arasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul'da ABD'li yaşlı adam evine aldığı Suriyeli genç tarafından öldürüldü!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

İstanbul Esenler'de korkunç olay... Röntgen odasında cinsel istismar iddiası!

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Kum yığınının altında kalan çocuğu elleriyle kazarak kurtardılar

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.