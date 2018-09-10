Demirkazık'ta kaybolan 4 amatör dağcı kurtarıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı’na tırmanıp, yollarını kaybeden biri 12 yaşında 4 amatör dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı Yedigöller mevkiinde kamp yapan ve geceyi dağda geçiren 4 amatör dağcı, dönüş yolunu kaybetmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi. Mahsur kalan dağcıları kurtarmak için bölgeye AKUT, UMKE, JAK ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaybolan dağcıları Kızılkaya ve Emli Vadisi civarında bularak aşağı indirdi. Dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

