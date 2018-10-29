Demirkazık’ta mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda rotasını kaybeden 3 dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Demirkazık Dağı'na tırmanan Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Kamp Grubu'nda bulunan Kayacan Vesek (20), Serhat Kılıç (25) ve Egesu Uyar (21), Bozkaya mevkiinde otalarını kaybetti. Gençlerin durumu yetkililere haber vermesi üzerine AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler 2900 metrede mahsur kalan 3 dağcıyı kurtardı. Kontrol amaçlı Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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