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Demirkazık’ta yollarını kaybeden dağcılar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

NİĞDE'de Çamardı İlçesi Demirkazık Dağı'na tırmanış dönüşünde yollarını kaybeden 2 dağcı, 12 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.

Demirkazık’ta yollarını kaybeden dağcılar kurtarıldı

ALİ KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de Çamardı İlçesi Demirkazık Dağı'na tırmanış dönüşünde yollarını kaybeden 2 dağcı, 12 saat sonra jandarma tarafından kurtarıldı.
Çağan Çelik ve Ali Eren Nesanır, Çamardı İlçesine bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanışa geçti. Zirve tırmanışı dönüşü yollarını kaybeden iki dağcı telefonla durumu arkadaşlarına bildirdi. Arkadaşlarının yetkililere haber vermesi üzerine dağcıların bulunduğu bölgeye JAK, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. JAK ve AFAD ekipleri 12 saat sonra dağcıların bulunduğu alana giderek, kayboldukları bölgede buldu. Kamp alanına getirilen dağcıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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