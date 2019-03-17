Demirle tutturulan jeneratörü kağıt toplama arabasına atıp kaçtılar

Diyarbakır’da kağıt toplayan iki kişi, demirle tutturulmuş jeneratörü çalıp, kağıt toplama aracına koyarak kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz hafta Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtindeki bir giysi mağazasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen kağıt toplayıcısı iki çocuk, daha önce belirledikleri demirle tutturulan jeneratörü yerinden çıkardı. Çıkardıkları jeneratörü bir süre bekleten ikili, daha sonra birlikte kağıt toplama arabasına yerleştirerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi, zanlıların bir an önce bulunmasını istedi.



PARTNER Uzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek