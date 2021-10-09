Demirören, 2 milyar dolar borcu olduğunu öne süren Reuters haberi hakkında suç duyurusunda bulundu

Demirören Şirketler Grubu, Reuters haber ajansı hakkında geçen hafta içinde yayımladığı haber yüzünden suç duyurusunda bulundu.

Reuters ismini vermeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye'nin en büyük medya kurumu olan Demirören Holding'in 2 milyar dolar olan borcunu yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

Reuters, haberinde medya, şans oyunları ve enerji varlıkları satın almak için borca giren şirketin üzerindeki yükün beklenenden yüksek olduğunu iddia etti.

Reuters'a konuşan kaynaklar, görüşmelerin faiz de göz önüne alındığında daha yüksek bir miktarı kapsayacak şekilde yürütülebileceğini belirtti.

Reuters haberinde Demirören Holding'in sorularına yanıt vermediğini aktarmıştı.

Demirören Holding, bugün yaptığı açıklamada ise "Reuters'ı basın meslek ilkelerine uymaya" davet etti.

"Halka açık şirketin değeri düşürülmeye çalışılıyor"

Demirören Haber Ajansı, Demirören Holding'in açıklamasına dair haberinde şu ifadelere ver verdi:

"Demirören Şirketler Grubu söz konusu haberlerin sözde 'meçhul kaynaklara' dayandırılmasına dikkat çekti ve iddialarla ilgili yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Ayrıca haberi geçen ajans, basın etik ilkelerine uymaya ve 'meçhul' kaynakları açıklamaya davet edildi.

"Faaliyetleri süresince diğer tüm piyasa aktörleri gibi Demirören Şirketler Grubu'nun da finans kuruluşları ile kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğu vurgulanarak, bu süre boyunca söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğü ve sürdürüldüğü bildirildi.

"Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların üstelik de meçhul kaynaklara dayandırılarak yanlış bir şekilde haberlere konu edilmesinin yasalara açıkça aykırılık teşkil ettiği de vurgulandı."

DHA haberinde ayrıca, "bu yolla halka açık şirketin değerinin düşürülmeye çalışıldığı, bu tarz manipülasyon niteliğindeki haberlerin Sermaye Piyasası Kanunu'na da aykırılık teşkil ettiği" iddia edildi.

Reuters: "Ziraat Bankası ile 800 milyon dolar borcun yeniden yapılandırılması görüşülüyor"

Reuters 4 Ekim'de yayımladığı haberde Demirören'in 2018'de Doğan Medya'ya ait olan Hürriyet ve CNN Türk gibi medya kurumlarını 916 milyon dolara satın aldığını, böylece Türkiye'de medya sahipliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine olacak şekilde değiştiğini aktardı.

Üç bankacılık kaynağına dayandırılan haberde şirketin Ziraat Bankası'yla medya şirketlerini satın almak için aldığı 800 milyon dolar borcu yeniden yapılandırma görüşmelerinin yürütüldüğü öne sürüldü.

Şans oyunları ve enerji varlıkları satın almak için kullanılan 1,2 milyar dolarlık borcun yeniden yapılandırılmasının ise sekiz ya da dokuz banka ile görüşüldüğü iddia edildi.

Ajansa konuşan kaynaklardan biri, "şirketin ana faaliyet alanlarında para kazanmakta zorlandığı için görüşmelerin zor geçtiğini" aktardı.

Ziraat Bankası da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Reuters daha önce Demirören'in 1,4 milyar dolar borcunu yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu haberleştirmişti.

