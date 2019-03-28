Demirören Enerji Grubu Petroleum İstanbul Fuarı'nda 

İSTANBUL, (DHA) - DEMİRÖREN Enerji Grubu, Petroleum İstanbul Fuarı'nda 5 markasıyla yerini aldı. Marka temsilcileri, ziyaretçilere teknolojik gelişmeleri, dijital sistemleri ve istasyonlarda verdikleri hizmetleri anlattı.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve 140 milyar lira büyüklüğündeki akaryakıt sektörünü bir araya getiren "Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı - Petroleum 2019", TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Demirören Enerji Grubu, Milangaz, Likidgaz, mOil, Total Oil Türkiye ve Türk Petrol markalarıyla fuarda yerini aldı. Marka temsilcileri, açtıkları stantlarda ziyaretçilere yenilikleri, dijital sistemleri ve istasyonlarda verdikleri hizmetleri anlattı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal da bu stantları gezerek ziyaretçilerle sohbet etti.

"FUARDA BÜTÜNLEŞME SAĞLIYORUZ"

Fuarın sektör için çok önemli olduğunu söyleyen Milangaz Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kubat, "Fuarda yeni teknolojileri ve gelişmeleri görüp değerlendirme imkanımız oluyor. Diğer firmalarla da iletişim kuruyoruz. Tüketiciyi, üreticiyi ve dağıtıcıyı da bir araya getiren bir fuar. Bu açıdan fuarın enerji sektörüne büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Fuara beş şirket olarak katıldık, ziyaretçilerle buluştuk. Onlardan da geri dönüşler alıyoruz, bütünleşme sağlıyoruz" dedi.