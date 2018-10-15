Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Türk ekonomisindeki olumsuzluklardan ötürü geçtiğimiz günlerde küçülme kararı alan Demirören Grubu’nda ilk çıkış haberleri de bugün akşam saatlerine doğru gelmeye başladı.
Medyaradar’ın haberine göre; internet sitelerinde (Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, Kanal D) 32 kişinin birden çıkışı verildi.
Ayrılanlar arasında Cnntürk.com.tr’de İçerik ve İş Geliştirme Direktörü Umut Katırcı, İnternet İçerik Müdürü Gözde Akgüngör Pamuk, Magazin Editörü Yasemin Türk, Gece Editörü Mert Eskisındı ve Milliyet Tv spikeri Neslihan Ablay bulunuyor.
Tenkisatın yarın da devam edeceği belirtiliyor.
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