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Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 18:42 | Son Güncelleme

Aydın Doğan’ın elindeki gazete ve televizyonları alan Demirören ailesi, ciddi bir işten çıkarma dalgasına start verdi.

Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?

Türk ekonomisindeki olumsuzluklardan ötürü geçtiğimiz günlerde küçülme kararı alan Demirören Grubu’nda ilk çıkış haberleri de bugün akşam saatlerine doğru gelmeye başladı.

Medyaradar’ın haberine göre; internet sitelerinde (Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, Kanal D) 32 kişinin birden çıkışı verildi.

TENKİSAT YARIN DA DEVAM EDECEK

Ayrılanlar arasında Cnntürk.com.tr’de İçerik ve İş Geliştirme Direktörü Umut Katırcı, İnternet İçerik Müdürü Gözde Akgüngör Pamuk, Magazin Editörü Yasemin Türk, Gece Editörü Mert Eskisındı ve Milliyet Tv spikeri Neslihan Ablay bulunuyor.

Tenkisatın yarın da devam edeceği belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kriz yok diyenlere sesleniyorum bende esnafım ve batıyorum göz göre batıyoruz maliyeyi çoluk çocuğun eline verdiler hiçbişi yapılmaıyor yazıklar olsun
kışın yazın bu insanlara hep.kpss de sınavlarda iş alımlarında öğretmenlikte her yerde yüzde 50 lik kısmı işe aldınız yeter be.öteki tarafta tırnaklarınızı ayırcaklar etten
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