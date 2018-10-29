Demirören Medya'ya 4 ödül

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - BU yıl ilki düzenlenen Doğru Hasar Merkezi Medya Ödülleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede, Demirören Medya bünyesindeki Kanal D, CNN Türk ve Posta Gazetesi 4 ödülün sahibi oldu.

Doğru Hasar Merkezi Danışmanlık A.Ş ana sponsorluğunda Sherwood Exclusive Hotel'de gerçekleştirilen 1. Medya Ödülleri törenine sanat, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Gecede sinema, müzik, televizyon ve gazete dallarında çeşitli ödüller dağıtıldı.

Çiğdem Tunç, Ali Erkazan, Nuri Alço, Bahar Öztan, Arif Selçuk gibi gösteri dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra, yazılarıyla gündeme yön veren magazin, ekonomi ve spor yazarları ile ses sanatçısı Alex Tataryan da geceye katıldı.

Organizasyonu düzenleyen IST Production & PR Ajans'ın Genel Koordinatörü Başar Büyükkol, amaçlarının, Antalya'ya, Uluslararası Antalya Film Festivali gibi yıllarca ev sahipliği yapacağı bir organizasyon kazandırmak olduğunu söyledi. Doğru Hasar Merkezi Genel Müdürü Tamer Tezcan ise Türkiye'nin dört bir köşesine yayılmış acente temsilcileri ile değerli isimleri Antalya'da buluşturdukları için mutlu olduklarını belirtti.

Gecede, geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybettiği için protez kullanan ses sanatçısı Çiğdem Bezci'nin sahne performansı büyük ilgi gördü. Koltuk değneği kullanarak sahneye çıkan Bezci, şarkılarıyla salondakilere keyifli anlar yaşattı. Çiğdem Bezci'nin performansının ardından medya ödülleri verildi.

Yılın Yaşam Kanalı ödülü Kanal D'ye verilirken, CNN Türk Yılın Haber Kanalı seçildi. Yılın Haber Programı ise CNN Türk'ten 'Hafta Sonu' programı ile Hakan Çelik'e verildi. Yılın Köşe Yazarı ödülüne de Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik layık görüldü. Kanal D, CNN Türk ve Hakan Çelik adına ödülleri, Demirören Haber Ajansı Antalya Büro Yönetimi Şefi Yılmaz Kılıçkaya aldı.

Gecede ayrıca Çiğdem Tunç ve Ali Erkazan'a, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü', Bahar Öztan ve Arif Selçuk'a 'Türk Sineması Emek Ödülü', Alex Tataryan'a da 'Yılın Çıkış Yapan Sanatçısı Ödülü' verildi.

Tören, diğer dallarda ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

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