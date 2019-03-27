Demirörs ve Karakaya tahliye oldu

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan emekli albaylar Hakan Demirörs ve Bircan Karakaya hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti bir ilke imza atarak herhangi bir suçtan ceza vermedikleri albayları tahliye etti fakat beraat ettirmedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş’un yerine 15 gün vekaleten bakan emekli albay Hakan Demirörs ve emekli albay Bircan Karakaya’nın yargılanmasında sona gelindi. Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Demirörs, Karakaya ve avukatları ile yakınları katıldı. Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden sanıklardan Karakaya, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Jandarma Bölge Komutanlığı nizamiyesi önüne geldiklerini, bu sırada içeri alınmadıklarını söyledi. Karakaya, nizamiye önündeki karmaşadan dolayı durumun ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, “Sıkıyönetim ilan edildiğine dair bir şey bilmiyorduk. Sonradan sıkıyönetimden haberimiz oldu ama biz yine de Yurdakul Akkuş’un sözde sıkıyönetim komutanı olduğunu bilmiyorduk. Kimin yasa dışı emir verdiğini de bilmiyorduk” ifadelerini kullandı.

Nizamiyeye alınmamaları üzerine oradan ayrıldıklarını aktaran Karakaya, “Oradan ayrıldıktan sonra bölge komutanı Seyfullah Saldık’ın emrine uyup geri döndük. Yurdakul Akkuş amirine kafa tutacak kadar hareketlerde bulunmuş. Bölge komutanı, nizamiye önünde Yurdakul Akkuş’a ‘Git’ dedi. Saldık daha sonra beni arayıp ‘Gitme’ dedi. Hangi emrin yasa dışı olduğunu bilmiyorduk. Ben Akkuş’u nizamiye önünde gördüm, yeni gelmiş içeri girmek ister gibi bir hali vardı. Bölge komutanı Saldık’ın aramasına kadar Akkuş’un darbede payı olduğunu bilmiyorduk, dolayısıyla kime uyacağımızı bilemedik. Saldık arayıp Akkuş’un sözde sıkıyönetim komutanı olduğunu söyleyince geri döndük. Daha önceden bilmiyorduk. Akkuş eğer en ufak bir tırnak tutturup darbede biraz başarı elde etseydi bizi vuracaktı ilk, çünkü şimdi bile ifadelerinde bizimle ilgili yalancılar, kumpasçılar deyip duruyor. Ben darbe girişiminde hain örgütün yanında yer almadım, hele ki Yurdakul gibi bir adamın ardından hayatta gitmezdim” diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık Demirörs de benzer ifadeler kullanırken mahkeme heyeti 14 aydır tutuklu bulunan sanıklar hakkında kararını verdi. Mahkeme heyeti 2 sanığa da herhangi bir suçtan ceza vermezken sanıkların beraatına değil sadece tahliyesine karar verdi.

