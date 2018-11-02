Orman Genel Müdürlüğü ile PTT Genel Müdürlüğü arasındaki protokol çerçevesinde, Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Demirözü Barajı çevresine 70 bin fidan dikildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Demirözü Barajı kenarında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ağacın nefesle yani hayatla aynı değerde olduğunu söyledi.

Bayburt'un orman yüzdesinin diğer illere oranla daha düşük olduğunu belirten Pehlivan, "Yüzde 5 civarındaki orman varlığı, son 15 yıldaki çalışmalar neticesinde yüzde 8-10 bandına yükseldi. İnşallah bugün gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sayesinde bu rakam daha da yukarılara çıkacaktır." dedi.

Vali Pehlivan, kentte geçen yıl 550 bin dolayında fidan dikildiğinin altını çizerek, "Bu sene ise 700 bin bandına çıktık. İnşallah önümüzdeki senelerde bunu daha da arttıracağız. Son 15 yılda toplam 6 milyonun üzerinde fidan dikildi." diye konuştu.

PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut ise PTT'nin Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olduğunu söyledi.

PTT'nin aynı zamanda bir dünya markası olduğuna işaret eden Akbulut, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında PTT her yıl değişik projeler gerçekleştiriyor. Bunlardan biri de ağaçlandırma faaliyetleri. Her yıl ülkemizin değişik yerlerinde bir kaç orman oluşturacak şekilde fidan dikiyoruz. Bu sene protokollerin tamamının Bayburt'a kazandırılması adına çalışma yaptık." şeklinde konuştu.