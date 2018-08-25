Demirözü Barajı'na bayram tatilinde yoğun ilgi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması amacıyla inşa edilen ve çeşitli aktiviteler sayesinde geçen yıl ilçe nüfusunun 20 katı turisti ağırlayan Demirözü Barajı'nda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla da yoğunluk hakim.
Demirözü ilçesindeki cadde ve sokaklarda, il dışında yaşayan gurbetçiler ve Kurban Bayramı tatilini Demirözü'nde geçirmek isteyenler dolayısıyla hareketlilik oluştu.
İlçede en fazla yoğunluk ise tekne ile gezmek, yüzmek ya da piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği Demirözü Barajı'nda ve çevresinde yaşanıyor.
Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım arazilerinin sulanması amacıyla DSİ tarafından inşa edilen barajın turizme de hizmet vermesi için geçen yıl çalışma başlattıklarını söyledi.
Bu kapsamda baraj gölünde 50 kişilik gezi teknesiyle turlar düzenlemeye başladıklarını anımsatan Ersen, turlar sayesinde baraj gölü sahasında 2017 yılında 2 bin 600 olan ilçe nüfusunun yaklaşık 20 katı turist ağırladıklarını vurguladı. Ersen, "Geçen yıl bu alana 50 bin ziyaretçi geldi. Geçen yılki potansiyeli görünce yeni bir gezi teknesi daha aldık. Ayrıca baraj kıyısında lokanta ve kafeterya yaptık, kameriye sayısını da üç kat artırdık. Görüyoruz ki bu alanlar da yetersiz kalıyor. Bu sene Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi sayısı da 2-3 katına çıktı." dedi.
Halkın yatırımlardan memnun olduğunu, geçen yıl ilçeyi 50 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Ersen, "Bu yılki hedefimiz ilçe nüfusumuzun 40 katı, yani 100 bin turist ağırlamak. Son 10 günde buraya 20 bin kişi geldi. Her gün ilçe nüfusu kadar insanı ağırlıyoruz. Bu dönemde ilçedeki fırınlar, kasaplar, manavlar malzeme yetiştiremiyor." diye konuştu.
Ersen, belediye olarak barajda yaptıkları yatırımlardan maddi beklentileri olmadığına işaret ederek şunları kaydetti:
"Önemli olan ilçemizle, esnafımızla, halkımızla alakalı yatırımlar olmasıdır. Biz bunu istiyoruz. Mesela bu alanda bir çiftçimiz yöresel ürünler satışı yapan yer açtı. Peynir, yumurta satıyor. Bu ürünleri kendisi köyde üretiyor. Şimdi mükemmel bir pazarı oldu, ürün yetiştiremiyor. Buradan edindiği müşterilere internet üzerinden de satış yapıyor. Bir süre önce Demirözü'nün eski adı 'Kısanta'nın marka hakkını aldık. O marka altında ürünlerin satışını yapıyor. Demirözü turizmle anılan bir yer oldu. Hatta buraya gelen bazı kişiler 'Artık Uzungöl düşünsün.' diyor. Belki o potansiyeli yakalama şansımız yok ama şu an iyi durumdayız, daha da iyi olacak inşallah."
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