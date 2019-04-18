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Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

Bayburt’un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması için yapılan Demirözü Barajında Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tekne turu düzenlendi.

Bayburt’un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulaması için yapılan Demirözü Barajında Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tekne turu düzenlendi. Tekne turu vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen tekne turu gezisine katılmak isteyen yaklaşık 500 kişi, il merkezinden Demirözü Barajına otobüslerle getirildi. Demirözü Belediyesince organize edilen etkinlikte vatandaşlar, gruplar halinde tekneye alınarak çevre genişliği 11 kilometre olan Demirözü Barajı üzerinde gezdirildi. Tekne gezisine katılan vatandaşlar gölet etrafındaki alanda davul zurna eşliğinde halaylar çekip, hatıra fotoğrafı çekildi.
Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Demirözü Barajının yaklaşık 25 yıl süren bir çalışmanın ardından tamamlandığını ve barajın Demirözü Ovasını sulu bir tarıma uygun hale getirmek için yapıldığını belirterek, "Bunun yanı sıra barajın verdiği doğal bir güzellik de var. Ve bu güzelliği önceki belediye başkanımız bir projeyle mesire alanı tarzında, iskelenin olduğu, tekne gezilerinin yapılabildiği, insanların günübirlik vakit geçirebileceği bir yer şeklinde inşa ettiler. Bizler de inşallah ona katkı sunmak adına yeni belediye başkanımızla beraber yeni bir proje daha gerçekleştireceğiz” dedi.
Turizm Haftası dolayısıyla onlarca vatandaşı ilçelerinde ağırladıklarını vurgulayan Coşkun, "Üniversite öğrencilerimizin burada bir programı var. Baraja getirilen teknelerle gün içerisinde arkadaşlarımızın düzenlediği gezilerle beraber burada dikkat çekici, vatandaşları cebeden bir ortam oluşuyor. Biz de bunu daha da artırmak daha da cazip kılmak adına yeni projelerle beraber burayı beslemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılın 12 ayı hizmet verecek
Baraj çevresinde inşa edecekleri tesislerle sadece yaz aylarında değil yıl boyunca vatandaşlara hizmet vereceklerini dile getiren Kaymakam Coşkun, “İnsanların sadece yaz aylarında ya da havaların sıcak olduğu zamanlarda değil, mümkün olduğunca yılın 12 ayı burayı değerlendirebilecek ölçüde bir tesis ve yerleşim kurgulamak istiyoruz. İçerisinde vatandaşların kahvaltı yapıp yemek yiyebilecekleri, kışın o donmuş göl manzarasını izleyip keyif alabilecekleri bir proje geliştiriyoruz. Kırsal bir bölge, tarımsal bir bölge Demirözümüz ama insanların rahatlayabilecekleri, nefes alabilecekleri, aileleriyle günübirlik vakit geçirebilecekleri güzel bir alanı burada kurgulamak istiyoruz” dedi.

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi

Demirözü Barajında ’Turizm Haftası’ bereketi
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