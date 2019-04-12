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Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı davada verilen 1 yıl 3 ay hapis ile 200 fidan dikip, 6 ay bakımlarını yapma cezası bir üst mahkemece iptal edilen Dilek Bozkurt Özgenç yeniden hakim karşısına çıktı. Özgenç'in beraatini istediği davada, dosya, uzlaşma bürosuna gönderilecek.

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Antalya'da yayınlanan bir derginin imtiyaz sahibi Dilek Bozkurt Özgenç, 17 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya hesabından HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşımda bulunup, altına yorum yaptı. Mesaj, yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Demirtaş'ın avukatları da Dilek Bozkurt Özgenç hakkında 'halkı kin ve nefrete sürüklemek' ile 'hakaret ve tehdit' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özgenç hakkında dava açıldı. Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Dilek Bozkurt Özgenç, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimiyle 1 yıl 3 aya düşürülen ceza, 5 yıl süreyle ertelendi.

Mahkeme 'hakaret' suçuna karşılık ise Özgenç'in 200 fidan dikip, 6 ay boyunca bu fidanların bakımını yapması yönünde karar aldı.

ÜST MAHKEME KARARI İPTAL ETTİ

Dilek Bozkurt Özgenç'in avukatı Anıl Yetişgin, cezaya itiraz ederek, kararın iptalini istedi. Nöbetçi ağır ceza mahkemesi itirazı kabul etti. Üst mahkeme sıfatıyla davayı gören Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan beraatine karar vererek, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yeniden yargılanma yapılmasına hükmetti.

Savcılığın Dilek Bozkurt Özgenç'in paylaşımının suç unsuru oluşturmadığı yönünde mütalaa vermesinin ardından karar iptal edildi. Dosya yeniden görülmesi için Antalya 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

YARGILAMA YENİDEN BAŞLADI

Yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasına tutuksuz sanık Dilek Bozkurt Özgenç ile taraf avukatları katıldı. Özgenç, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraat kararı verilmesini istedi. Demirtaş'ın avukatları ise sanığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını iddia ederek, ilk derece mahkemesinin verdiği kararda direnilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, dosyanın uzlaşma bürosuna sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP

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