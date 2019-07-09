Demirtaş AİHM’de ifade özgürlüğü davasını kazandı

Ankara, Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), katıldığı bir televizyon programında Abdullah Öcalan’ın “Kürt sorununun çözümünde rol oynayabileceğini” söylediği için yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Selahattin Demirtaş tarafından 2011 yılında açılan davayla ilgili kararını bugün açıklayan AİHM, programda kullanılan ifadelerin “şiddet, silahlı direniş, ayaklanma veya nefret söylemi içermediğine” işaret ederek, Demirtaş hakkındaki yargı kararının “acil bir sosyal ihtiyaç teşkil etmediği ve hedeflenen amaçla orantısız ve demokratik bir toplumda gereksiz olduğu” sonucuna vardı. Bu gözlemlerden yola çıkan AİHM, Demirtaş’a verilen ceza ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10’uncu maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. Karar gereği Ankara Demirtaş’a 2 bin 500 euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Davanın geçmişi Demirtaş, 5 Temmuz 2005 tarihinde, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır şube yöneticisi sıfatıyla, PKK’ya yakınlığıyla bilinen Roj TV’deki bir programa telefonla katılmış ve Kürt sorununun çözümü konusunda görüş belirtmişti. Yayında Abdullah Öcalan’ı “Kürtlerin lideri” olarak tanımlayan Demirtaş, Öcalan’ın “Kürt sorununa barışçıl ve kalıcı çözümde rol oynayabileceğini” söylemişti. Demirtaş ayrıca Türkiye hükümetine çağrıda bulunup, Öcalan’a yönelik “tecride” son verilmesini talep etmişti. Bu ifadeleri Terörle Mücadele Kanunu’na aykırı olarak değerlendiren Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı Demirtaş, açılan dava sonunda “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçundan 2006 yılında 2 kez 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak Yargıtay, PKK bir terör örgütü olduğundan Demirtaş’ın da "terör örgütü propagandası yapmak” suçuyla yeniden yargılanmasına karar verip Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozmuştu.