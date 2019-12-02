Demirtaş bir haftadır hastaneye sevk edilmedi

Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı ve kız kardeşi Aygül Demirtaş, cezaevinde nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşayan ağabeyinin, yaptıkları başvurulara rağmen bir haftadır hastaneye sevk edilmediğini belirtti.

Aygül Demirtaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda “Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu ancak üst tetkikler için mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye naklinin yapılması gerektiğini vurguladı.