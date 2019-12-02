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Demirtaş bir haftadır hastaneye sevk edilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:39 | Son Güncelleme

Cezaevinde nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Selahattin Demirtaş’ın yapılan başvurulara rağmen bir haftadır hastaneye sevk edilmediği kaydedildi.

Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı ve kız kardeşi Aygül Demirtaş, cezaevinde nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşayan ağabeyinin, yaptıkları başvurulara rağmen bir haftadır hastaneye sevk edilmediğini belirtti.

Aygül Demirtaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda “Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın sağlık durumunun şu anda iyi olduğunu ancak üst tetkikler için mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye naklinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanlığı’ndan talepte bulunmak gerekli mi?

Avukat Ramazan Demir bunun için Adalet Bakanlığı'ndan talepte bulunmak gerekip gerekmediği sorusuna, teknik olarak buna gerek olmadığı yanıtını verdi. Demir, cezaevi yönetiminin bu durumdaki bir hastanın tam teşekküllü bir hastaneye sevkini hemen yapması gerektiğini ancak bunun hâlâ gerçekleşmediğini kaydetti.

HDP’den açıklama

HDP de, Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin hükümeti ve Adalet Bakanlığı’nı acilen açıklama yapmaya davet etti.

HDP’den yapılan açıklamada, "Demirtaş’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için gerekli işlemler derhal yapılmalıdır. Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir” dendi.

Açıklamada ayrıca HDP Meclis Başkan Vekili ve Grup Başkanvekillerinin Edirne Cezaevi'ne hareket edecekleri kaydedildi. HDP temsilcilerinin bugün Edirne'ye gideceği öğrenildi.

Demirtaş daha önce de Aralık 2016'da cezaevinde kalp spazmı geçirmişti.

DW/GS/HK/BW/AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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