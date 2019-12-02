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‘Demirtaş Cezaevinde Fenalaştı Hastaneye Götürülmedi’

02.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi, yedi gün önce kaldığı koğuşta fenalaştığını açıkladı. İlk müdahaleyi hücre arkadaşı Abdullah Zeydan yaptığı belirtilirken, Demirtaş’ın hala hastaneye kaldırılmaması tepki çekti

‘Demirtaş Cezaevinde Fenalaştı Hastaneye Götürülmedi’

Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili gelişme, kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş Gökalp tarafından duyuruldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demirtaş Gökalp, ağabeyinin bilincinin kapandığını söyledi. Demirtaş Gökalp, “26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır” dedi.

Demirtaş Gökalp, Demirtaş’ın 7 gündür hastaneye götürülmediğine dikkat çekerek, “Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir. Selahattin Demirtaş’ın siyasi rehineliği, neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Demirtaş’ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar. Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne’de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar” dedi.

HDP: “Neden hastaneye götürülmedi?”

Bu açıklamaların ardından HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli adına yapılan yazılı açıklamada, hükümetten Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi istedi. Açıklamada “Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından verilen bilgilere ilişkin hükümeti ve Adalet Bakanlığı’nı acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz. Sayın Demirtaş’ın sağlığına ilişkin son durumu nedir? Neden hastaneye sevki yapılmamıştır? Demirtaş’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için gerekli işlemler derhal yapılmalıdır. Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir. Meclis Başkan Vekilimiz ve Grup Başkanvekillerimiz Edirne Cezaevine hareket edeceklerdir” denildi.

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