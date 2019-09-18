Demirtaş Davası AİHM Büyük Daire'de Başladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski eş Genel Başkanı Selahhattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili davayı görüşmeye başladı. Türkiye Hükümeti ve Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının dinleneceği duruşma kamuya açık yapıldı. Büyük Daire, kararını önümüzdeki aylarda açıklayacak.

AİHM'den yapılan açıklamada, Yunanlı hakim Linos-Alexandre Sicilianos'un başkanlık ettiği Büyük Daire'de, aralarında Türk hakim Saadet Yüksel'in de bulunduğu 17 hakim görev alıyor.

Türk Hükümetini Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Genel Müdürü Hacı Ali Açıkgül, Adalet bakanlığı hakim ve raportörleri Mehmet Ali Tuncel ve Betül Nas Gülol ile, danışman temsilciler İbrahim Hakkı Beyazıt, Abdulhaluk Kurnaz ve Stefan Talmon temsil ediyor.

Demirtaş'ı ise, Kerem Altıparmak, Benan Molu ve Başak Demir'in de bulunduğu 7 avukattan oluşan bir grup hukukçu savunuyor.

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Komiserliği Bürosu, Article 19, Human Rigths Watch ise, üçüncü taraf olarak duruşmada hazır bulundu.