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  4. Demirtaş davasında ara karar

Demirtaş davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 19:03 | Son Güncelleme

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davada ara karar verildi.

Mahkeme, savcılıktan Demirtaş hakkındaki tutuklama belgelerinin istenmesine karar verdi.Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davanın bugünkü duruşmasında avukatlar savunma yaptı.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın salı ve çarşamba günkü duruşmalarına, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Demirtaş, bugünkü duruşmaya sağlık sorunları gerekçesiyle mazeret bildirerek katılmadı.

Türk basınında çıkan haberlere göre mahkeme, Demirtaş hakkında düzenlenen tutuklama müzekkereleri ile suç tarihlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca soruşturmayla ilgili herhangi bir gizlilik kararı olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

Söz konusu ara kararın açıklanmasının ardından duruşma 27-28 Mayıs'a ertelendi.

Davanın ilk iki günkü duruşmalarında Demirtaş savunma yapmıştı.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Eylül'de, üç yılı aşkın süredir cezaevinde olan Demirtaş hakkındaki dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülmeye başlamasına çok az bir zaman kala oy birliğiyle tahliye kararı vermişti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş'ın avukatlarının cezaevindeki süreleri hesaba katarak derhal tahliye edilmesi talebine karşılık, ana dava dışındaki başka bir davadan dolayı tutuklanmasını talep etmiş, böylece Demirtaş'ın tahliyesi engellenmişti.

Dokunulmazlıkları kaldırılan HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Kasım 2016'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

DW/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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