Demirtaş: Hakkımda fezleke hazırlayan savcılar, FETÖ'den cezaevinde

Demirtaş, savunmasına geçmeden önce Mısır’da duruşma sırasında ölen Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet dilediğini söyleyerek, "Mahkeme salonunda ölüm, her nedenle gerçekleşmiş olursa olsun bir cinayettir. Meşru yollarda seçilmiş Cumhurbaşkanlığı, kanun dışı yollarla gasp edilmiştir. Yaşanılan olay büyük bir trajedidir. Hapishanede siyasiler için 'normal ölüm' diye bir ölüm yoktur. Bu bir cinayettir. Bunun tartışılması bile abesle iştigaldir" dedi. Mısır'da son 10 yıldır yaşananların, Ortadoğu coğrafyasında birlikte yaşama ve demokrasi kültürünün yerleşmemesinden kaynaklandığını belirten Demirtaş, siyasal olarak çok uzak olsa da Mursi’nin yargılanmasıyla kendisinin yargılanmasının temelinde de bunun yattığını dile getirdi.

'BU BELGE KONJONKTÜREL SİYASİ İHTİYAÇLARA GÖRE HAZIRLANMIŞ'

Demirtaş, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ne de değinerek, "Bunun açıklanması en azından niyetin açıklanması açısından önemlidir. Ancak yürütmenin başındaki kişinin bunu açıklaması ve yargıçları ayağına çağırması bunun içinin boş olduğunun göstergesidir. Şu aşamada hiçbir kıymeti olmadığını gösterir. Yürütmenin başı, 'uzun tutukluluk olmaz, esas olan tutuksuz yargılamadır' diyor. Aynı kişi ben Cumhurbaşkanı adayı olduğumda 'ne tahliyesi ya, kim tahliye ediyormuş' diyordu. Bu davada mahkemenizin verdiği ara kararların tamamı bu anlayışın devamı olmuştur. Belge açıklandıktan sonra yargısal anlamda herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadı" dedi.

'İMRALI'DA GÖRÜŞMELER ÖNEMLİDİR'

Demirtaş, barışı savunmaya devam edeceklerini, ölümlerin durması için her türlü girişimi destekleyeceklerini söyledi. Demirtaş, "Ben bu konuda ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım. Sabırlı olmalıyız, ısrarlı olmalıyız. Türkiye'de demokratik siyasetin gelişmesi sadece hükümete bağlı değildir. Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren kurumlar da kendi özeleştirilerini yaparak, yeni dönemlere hazır olmalıdır. Demokrasi kurumu içselleşmemişse reformlar işe yaramayacaktır. Koşullar ne olursa olsun şiddete pirim vermeden önümüzdeki dönemi mutlaka başarıya ulaştırmalıyız. İmralı'da görüşmeler tabii ki önemlidir. Ama bildiğimiz kadarıyla bunlar sadece avukatlarla yapılan görüşmeler. Acıların tekrar etmemesi için, kardeşçe, eşitçe, özgürce bir toplum kurabilmek için herkes mücadele etmelidir. İktidarın da artık düşmanlaştırma politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Aynı şeyi muhalefet de yapmalıdır. İstanbul seçimlerinden sonra herkesin taşın altına elini koyup, demokrasi ve toplum barışı için mücadele etmesi gerekiyor. Sadece iktidara karşı, AK Parti Genel Başkanı'na karşı demokrasi mücadelesi verilmez. Birine karşı verilen mücadele düşmanlığı körükler" ifadelerini kullandı.