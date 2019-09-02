Demirtaş Hakkında Tahliye Kararı

Yargılamaya tutuklu bulunduğu Edirne E tipi cezaevinden telekonferansla katılan Demirtaş, mütalaanın gerekçesiz olduğunu ileri sürerek, tahliyesine yönelik talebinin olmadığını söyledi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanığın savunmasını yapmış olduğu için adli kontrol şartıyla tahliyesine oy birliğiyle karar verdi. Kararın ardından Demirtaş, "Hükümlü olduğum için şimdilik cezaevindeyim. Adil yargılanma için hayırlısı olsun" dedi.

"Terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından hakkında dava açılan Selahattin Demirtaş’ın yargılanmasına devam edildi. Ankara 19’ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Demirtaş katılmadı. Avukatlarının da katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti önce savcının görüşünü sordu. Savcı Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Demirtaş, daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada 4 yıl 8 ay hapse mahkum edilmişti. Karar, istinaf mahkemesince de onaylanmıştı.

Kararı sosyal medya hesabından değerlendiren HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, “4 yıl 8 aylık ceza için mahsup başvurusu yapılacak. 2 yıl 10 aydır cezaevinde olduğu İçin Yargıtay kararlarına göre son 1 yıllık denetimli serbestlik süresi içinde. Bu nedenle gecikmeden bırakılması gerekiyor” dedi.

Kararı VOA Türkçe’ye değerlendiren Demirtaş’ın avukatlarından Emin Aktar da, tahliye edilmesi gerektiğini savundu. Avukatların tahliye başvurusu yapmaya hazırlandıklarını söyleyen Aktar, “Tahliye edilmesi gerekiyor. Daha önce propagandadan ceza almış. Yargıtay’ın benzer kararları var, denetimli serbestlikle şartlı tahliye olabilir. Tahliye için başvuru yapmak üzere hazırlık yaptık. Arkadaşlar birazdan başvuru yapacak” diye konuştu.

