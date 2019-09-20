Demirtaş Hakkında Yeni Tutuklama Talebi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını bir üst mahkemenin reddetmesi üzerine yargılandığı davadan tahliyesi kesinleşen Demirtaş’ın avukatları, müvekkillerinin tutuklu kaldığı sürenin mahsup edilmesi için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuşlardı.

2 Eylül’de tutuklu yargılandığı davada Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tahliye edildiği halde bir başka davadan tutuklu olduğu için halen Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Partinin en yetkili organından yapılan açıklamada, “İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, avukatların mahsup başvurusunu kabul etmesi üzerine, bugün denetimli serbestlik için başvuru yapılmıştı. Tutuklu olduğu ana davasında tahliye kararı verilen Demirtaş için yapılan denetimli serbestlik başvurusunun olumlu sonuçlanmaması için savcılık harekete geçti. Türkiye’nin Saray’a bağımlı ve taraflı yargı mekanizması, AİHM’e de ‘sizi ve kararlarınızı tanımıyoruz’ mesajını vermektedir. Bu açıkça bir düşman hukuku uygulamasıdır. Siyasi intikam için Saray direktifi ile atılmış bir adımdır. Hukuk adı altında uygulanan tam bir zorbalıktır, adaletin katledilmesidir. Sözün bittiği, yargıda tuzun koktuğu bir noktadayız. Mahkeme heyetine sesleniyoruz. Savcılığın bu ağır hukuk suçu işleme eğilimi karşısında hukuk ilkelerine uygun davranın" dendi.

HDP Merkez Yönetim Kurulu, gelişmeler üzerine bir açıklama yayınlayarak Demirtaş aleyhinde “siyasi bir komplo” başlatıldığını iddia etti.

Mahkemenin avukatların yaptığı başvuruyu bugün kabul etmesi ve HDP’nin bir önceki eş başkanının cezaevinden çıkması bekleniyordu.

HDP Merkez Yürütme Kurulu mahkemeden Demirtaş’ı serbest bırakmasını da istedi.

Tanrıkulu’ndan Adalet Bakanı’na çağrı: “Bu operasyon aynı zamanda size karşı yapılıyor”

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e harekete geçme çağrısında bulundu.

Tanrıkulu, “Sayın Abdülhamit Gül, yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur. Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın, gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir. Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin önüne geçmek için siyaset ve yargı mühendisliği ile başlatılan hukuka aykırı operasyon mahkemede şu sıralar devam ediyor. 3 yıldır tutukluyu bir kez daha aynı suçtan tutuklamaya çalışıyorlar. Bu operasyon aynı zamanda size karşı” dedi.

Demirtaş: “Alın size yargı reformu!”

Selahattin Demirtaş da avukat meslektaşı Sezgin Tanrıkulu gibi bu soruşturmanın yasaya aykırı olduğunu savundu.