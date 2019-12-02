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Demirtaş hastaneye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:17 | Son Güncelleme

Cezaevinde nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Demirtaş’ın hastaneye sevk edildiği açıklandı.

Aygül Demirtaş, yapılan başvurulara rağmen bir haftadır hastaneye sevk edilmediğini duyurmuştu.Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşadığı ve bir haftadır hastaneye sevk edilmediği yönündeki haberlerin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Demirtaş’ın bugün için hastaneye sevk edildiği” belirtildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, 26 Kasım günü Demirtaş’ın cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirdiği kaydedildi. Bunun üzerine "Acilen 112 aranılarak, gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır” denildi. Açıklamada, "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Aygül Demirtaş açıklamıştı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması öncesinde Selahattin Demirtaş’ın avukatı ve kız kardeşi Aygül Demirtaş, cezaevinde nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşayan ağabeyinin, yaptıkları başvurulara rağmen bir haftadır hastaneye sevk edilmediğini açıklamıştı.

Aygül Demirtaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda “Cezaevi doktoru da Demirtaş’ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir” ifadelerine yer vermişti.

HDP'li milletvekilleri görüştü

HDP’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, milletvekilleri Erol Katırcıoğlu ve Dr. Necdet İpekyüz'ün bugün Demirtaş'ı ziyaret ettiği belirtilerek, Demirtaş'ın hastaneye sevk edildiği vurgulandı.

Demirtaş daha önce de Aralık 2016'da cezaevinde kalp spazmı geçirmişti.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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