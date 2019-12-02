Demirtaş hastaneye sevk edildi

Aygül Demirtaş, yapılan başvurulara rağmen bir haftadır hastaneye sevk edilmediğini duyurmuştu.Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşadığı ve bir haftadır hastaneye sevk edilmediği yönündeki haberlerin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Demirtaş’ın bugün için hastaneye sevk edildiği” belirtildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, 26 Kasım günü Demirtaş’ın cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirdiği kaydedildi. Bunun üzerine "Acilen 112 aranılarak, gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır” denildi. Açıklamada, "Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.