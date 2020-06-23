Demirtaş İçin Tahliye Talebi

HDP’nin önceki dönem eş başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin Demirtaş hakkında verdiği kararın ardından tahliye talebinde bulundu.

Anayasa Mahkemesinin kararından sonra harekete geçen Demirtaş’ın avukatları Mahsuni Karaman, Benan Molu, Ramazan Demir, Aygül Demirtaş Gökalp ve Sertaç Buluttekin, tahliye başvurusunda bulundu.

Anayasa Mahkemesi’nin Demirtaş’la ilgili verdiği hak ihlali kararını gerekçe gösteren avukatlar, taleplerini şu cümlelerle dile getirdi: “Müvekkilin, şüphelisi olmadığı bir soruşturma kapsamında, halen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dosya kapsamıyla gerekçe gösterilerek tutuklanması, Anayasa Mahkemesi’nin 9 Haziran 2020 tarih ve 2017/38610 başvuru numaralı karar ile müvekkilin makul süreyi aşan tutukluluğu nedeniyle verdiği hak ihlali kararının birlikte nazara alınarak özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal eden bu tutukluluk durumuna son verilmesini talep ederiz.”

9 Haziran’da, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk süresinin makul süreyi aştığına, dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar veren AYM, kararı bilgi için Adalet Bakanlığı ve Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana cezaevinde tutuluyor.

