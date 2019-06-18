Demirtaş: İmamoğlu'nun söylemi desteklenmeli

İki yılı aşkın süredir cezaevinde olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugünkü duruşması öncesi Twitter hesabından İstanbul seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP’nin seçimlere ilişkin tavrını açıkladığını belirten Demirtaş, "Sanırım kafa karışıklığı yoktur. Olmaması da gerekir kanımca. Çünkü çoktan seçmeli bir seçim değil bu" ifadelerini kullandı.

"Her seçimle birlikte, böylesi bir geleceğin önünü açmaya çalışıyoruz. Elbette sırf seçimlerle her şey değişmez. Seçim dışında da bu doğrultuda yılmadan, sabırla, inatla, cesaretle mücadeleyi sürdürmek gerekir" diye yazdı.

"İmamoğlu'nun söylemi desteklenmeli"

İstanbulluları 23 Haziran'da yenilenecek seçim için sandık başına çağıran Demirtaş, "Bugün için Sn İmamoğlu'nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP'yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri anlasın ki, 'zorla güzellik' de olmaz" ifadelerini kullandı.

RSFM'de konuşan gazeteci Nevzat Bingöl, Demirtaş'ın Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşmasında tahliye beklentisinin olduğunu söylemişti. Bingöl, "Açıkçası bekleniyor, Ferhat Encü de serbest bırakıldı. Ama bölge halkı bu saatten sonra Öcalan'ı bile serbest bıraksalar bunun karşılığı olmaz deniyor" diye konuşmuştu.