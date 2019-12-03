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Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili Trakya Üniversitesi Hastanesi’nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 00:47 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Selahattin Demirtaş’ın poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildiğini açıkladı.

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili Trakya Üniversitesi Hastanesi’nden açıklama

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Hastane’den yapılan açıklamada, “2 Aralık 2019 günü saat 17.20 civarında hastanemize getirilen ‘Selahattin Demirtaş’ isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir” denildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumunu ilişkin gündeme getirilen iddialarla ilgili yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, şöyle denilmişti:

"Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır. Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş’ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir. Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş’ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Trakya Üniversitesi Hastanesi Selahattin Demirtaş

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