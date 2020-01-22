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Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Meral Akşener'den yanıt!

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 19:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabının tiyatro oyununa ilişkin, "Çağrılsaydım, gitmezdim" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın tiyatrosuyla ilgili sorulan soruya Meral Akşener'den yanıt!

Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.

Millet İttifakı'nın bir katolik nikahı değil, güç ve iş birliği olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"31 Mart'tan sonra seçmene baktığınız zaman bu ittifakın devamı konusunda bir irade var. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın geçeceğini, bu konuda adım atacağını düşünüyorum. Bakın göreceksiniz, zaman söyleyemem ama gidişatı öyle okuyorum. Benim okumam bu, bilgiye dayanmıyor. Böyle bir adım atıldığında, 'buyurun bakalım' dendiğinde zaten o zaman ittifaklar nasıl bir şey olacak, ne olacak o konuda da bir şey söylemek mümkün değil. Ama arızalarından, enfekte olmuş alanlarından arındırılmış bir parlamenter sistemden bahsediyoruz."

Erdoğan'ın Türkiye'nin bu nefes alma problemini gördüğüne inandığını ifade eden Akşener, "Saray Sayın Erdoğan'ı kapattı, steril bir hale getirdi. Uzun zamandır Sayın Erdoğan'ın vatandaşla hasbıhal ettiğini gördünüz mü? Vatandaşın nabzını bilen, tanıyan, bununla yaşayan siyasi kişilik olmasına rağmen koptu gitti. Bu alan kendisinin 2023 ya da daha önce yapacaksa o seçimde seçilmesinin önüne geçer. Sayın Erdoğan'ın sağduyusunun, kendisi için sağduyusunun galip geleceğine inanıyorum. Dolayısıyla da buraya bir geçiş olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından sahneye uyarlanan tiyatronun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu tarafından izlenildiğinin belirtilmesi üzerine Akşener, insanların tercihlerine karışmayı kendilerine yakıştıramadıklarını söyledi.

Akşener, şu değerlendirmeyi yaptı:

"MEGRİ MEGRİ'DE HİÇ EMİNE HANIMDAN BAHSETTİM Mİ?"

"Kim nereye, hangi yeri ziyarete gider, o bizi ilgilendirmez. CHP'nin kurumsal yapısı, oradaki fotoğrafın kurumsal sistem içinde bir karşılığı var mıdır? Onu da ben bilmiyorum. Bildiğim, Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin PKK ile arasına mesafe koymadığı sürece CHP ile herhangi bir iletişimin bulunmayacağı şeklindeydi. Beyanatı var. Bu da bir değişiklik göstermediğine göre aileler üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum. Siyasilerin eşleri tiyatroya gitmiş. Megri megri de hiç Emine hanımdan bahsettim mi bugüne kadar? Hayır."

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Terörle arasına mesafe koymadan siyaset yapanları şirinlendirmeye matuf her adım teröre müsamahadır. Bu tiyatronun milletimize de kardeşliğimize de hiç bir hayrı yoktur." sözünü anımsatılmasına üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Bizim arkadaşlarımız görüşlerini çok rahat ifade etme hakkına sahip. Arkadaşımızın sözüne saygı duyuyorum, fikrini söylüyor. Bizim HDP'ye yönelik tutumumuz belli. Ama kalkıp seçimde İçişleri Bakanı, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na 'Kandille sözleşme imzaladı' derse işte ondan sonra o şirinleştirmeler ortaya çıkar. Ben kadınların özne olduğu konularda konuşmamaya özen gösteriyorum. Gitmişler. Ne yapalım? Hiç Emine Erdoğan hanım efendinin eylemleriyle, tutumuyla ilgili bir kelime 2002'den beri hiç ağzımdan duydunuz mu?"

'DAVET EDİLSENİZ GİDER MİYDİNİZ?' SORUSUNA YANIT

"Siz davet edilseniz gider miydiniz?" sorusuna Akşener, "Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum, gitmezdim. Eşim davet edilse gider miydi? O da gitmezdi." yanıtını verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
akşener İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Demirtaş Devran tiyatro

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