Demirtaş: Karar belli, tahliye talep etmiyorum

“AİHM kararını bekliyoruz”

Demirtaş’ın 142 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılandığı dava Diyarbakır’da açılmış, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19.Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınmıştı. Demirtaş’ın avukatlarından Reyhan Yalçındağ, davayla ilgili gelişmeleri DW Türkçe’ye değerlendirirken Türk hukuk sisteminden "bağımsız" bir karar çıkmayacağına kesin gözüyle baktıklarını söyledi. Demirtaş ve diğer HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu tutuklu 11 vekille ilgili AİHM’ye başvuru yaptıklarını ve sonucun her an açıklanabileceğini belirten Yalçındağ, “Tutuklamaların hukuki olmadığı yönünde AİHM kararı bekliyoruz. Çünkü tutuklama kararlarının hepsi keyfiydi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıydı” diye konuştu. AİHM’den böylesi bir karar çıkması durumunda Demirtaş davasının gidişatının da etkileneceğini anlatan Yalçındağ, “Türk hukuk sistemindeki çarpıklıkları her platformda ortaya koymaya kararlıyız” dedi.

Hilal Köylü / Ankara

