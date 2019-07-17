Demirtaş: Kürdistan demenin terör propagandası sayılması hakaret

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davanın duruşmasına Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde ikinci gününde devam edildi.

142 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Demirtaş bugün de Edirne Cezaevi’nden SEGBİS yoluyla bağlandığı duruşmaya bağlandı. Demirtaş savunmasında mahkemenin "Kürt" ve "Kürdistan" kelimelerini kullanarak hüküm kurulması halinde suç duyurusunda bulunacağını söyledi. 142 yıl hapsi istenen Demirtaş, "Rumeli diyebileceksin Kürdistan diyemeyeceksin. Var mı böyle bir şey?" diye konuştu.

Demirtaş, savunmasında hakkında hazırlanan hiçbir fezlekede suçun somutlaştırılmasının yapılmadığını; örneğin ‘terör örgütü propagandasını hangi cümlelerle yaptığının belirtilmediğini söyledi. HDP eski eş genel başkanı, savcıların "salla gitsin, ya tutarsa yöntemini izlediğini" belirtti.

"Siz bana 'Kürt değilsin' demediğiniz sürece de Kürtlüğümü hatırlamıyorum"

Bir fezlekede atıfta bulunulan konuşmasını okuyan Demirtaş, savcının konuşmada geçen "Kürt" ve "Kürdistan" kelimelerinin baş harflerini küçük yazarak hakaret etmek istediğini savundu. Demirtaş, savunmasına şu ifadelerle devam etti: "Ben o savcıya da mahkeme heyetine de bütün yargı mensuplarına da şunu söylemek istiyorum. Ben bir Kürt’üm. Siz bana Kürt değilsin demediğiniz sürece de Kürtlüğümü hatırlamıyorum işin doğrusu. İnsanlığımı hatırlıyorum daha çok."