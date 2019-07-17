HABER

Demirtaş: Kürdistan demenin terör propagandası sayılması hakaret

17.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

142 yıl hapsi istenen HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş savunmasında mahkemenin "Kürt" ve "Kürdistan" kelimelerini kullanarak hüküm kurması halinde suç duyurusunda bulanacağını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davanın duruşmasına Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde ikinci gününde devam edildi.

142 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Demirtaş bugün de Edirne Cezaevi’nden SEGBİS yoluyla bağlandığı duruşmaya bağlandı. Demirtaş savunmasında mahkemenin "Kürt" ve "Kürdistan" kelimelerini kullanarak hüküm kurulması halinde suç duyurusunda bulunacağını söyledi. 142 yıl hapsi istenen Demirtaş, "Rumeli diyebileceksin Kürdistan diyemeyeceksin. Var mı böyle bir şey?" diye konuştu.

Demirtaş, savunmasında hakkında hazırlanan hiçbir fezlekede suçun somutlaştırılmasının yapılmadığını; örneğin ‘terör örgütü propagandasını hangi cümlelerle yaptığının belirtilmediğini söyledi. HDP eski eş genel başkanı, savcıların "salla gitsin, ya tutarsa yöntemini izlediğini" belirtti.

"Siz bana 'Kürt değilsin' demediğiniz sürece de Kürtlüğümü hatırlamıyorum"

Bir fezlekede atıfta bulunulan konuşmasını okuyan Demirtaş, savcının konuşmada geçen "Kürt" ve "Kürdistan" kelimelerinin baş harflerini küçük yazarak hakaret etmek istediğini savundu. Demirtaş, savunmasına şu ifadelerle devam etti: "Ben o savcıya da mahkeme heyetine de bütün yargı mensuplarına da şunu söylemek istiyorum. Ben bir Kürt’üm. Siz bana Kürt değilsin demediğiniz sürece de Kürtlüğümü hatırlamıyorum işin doğrusu. İnsanlığımı hatırlıyorum daha çok."

Bu ülkede Kürt ve Kürdistan demenin terör propagandası sayılmasını hakaret olarak gördüğünü belirten Demirtaş, mahkemenin bunu düzeltmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş, "Mahkeme bana 100 yıl ceza versin, umurumda değil. Ama Kürdistan ve Kürt kelimelerini kullanarak tek bir cümle [hüküm] kurarsanız mahkemeniz hakkında suç duyurusunda bulunurum" diye konuştu.

"Yıldırım ve Erdoğan söylediği için değil..."

"Kürdistan Binali Yıldırım söylediği için değil, Erdoğan söylediği için değil, tarihi olarak, coğrafi olarak bir realite olduğu için vardır" şeklinde konuşan Demirtaş, “Rumeli diyebileceksin Kürdistan diyemeyeceksin. Var mı böyle bir şey? Konuşmamda da belirtmişim biz Kürdistan’ı ayrı bir devlet olarak ifade etmek istesek bundan korkmayız. Çıkar söyleriz" dedi.

Demirtaş demokratik özerklik konusuna da değinerek, bunun biricil çözüm yolu olduğunu söyledi. HDP eski eş genel başkanı, "Tek adamlık, diktatörlük Türkiye’ye Anayasa referandumuyla zorla kabul ettiriliyor da Selahattin Demirtaş bir mitingde demokratik özerkliği mi savunamayacak? Bu mu suç olacak?" ifadelerini kullandı.

Hâlihazırda Türkiye’yi yönetenlerin en büyük suçu işlediğini savunan Demirtaş, Anayasanın askıya alındığını ve Anayasızlığın fiili durum olduğunu belirtti. Demirtaş, "138. Madde her gün katlediliyor. Yargıya bangır bangır talimat veriliyor" diye konuştu.
Demirtaş, "Binlerce akademisyenin savaş istemiyorum dediği için akademiden atıldığını ve yargının onlara patır patır ceza yağdırdığını" sözlerine ekledi.

DW / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
Kalın: Gereken cevap verilecektirKalın: Gereken cevap verilecektir
Erbil'de Türk diplomatların olduğu restorana saldırıErbil'de Türk diplomatların olduğu restorana saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erbil’deki restorana silahlı saldırı! İşte ilk kareler

Erbil’deki restorana silahlı saldırı! İşte ilk kareler

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

'Güçlü ve bağımsız Türkiye için Erdoğan kendi yolundan gidiyor'

'Güçlü ve bağımsız Türkiye için Erdoğan kendi yolundan gidiyor'

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a kınama!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.