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Demirtaş, Osmangazi ile gelişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın yeni gelişim bölgelerinden Demirtaş’ta Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla planlı şehirleşmenin en güzel örneklerinden biri ortaya çıktı.Demirtaş’ın çehresini tamamen değiştiren Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi, vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Demirtaş, Osmangazi ile gelişti

Bursa’nın yeni gelişim bölgelerinden Demirtaş’ta Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla planlı şehirleşmenin en güzel örneklerinden biri ortaya çıktı.
Demirtaş’ın çehresini tamamen değiştiren Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi, vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı. 2009 yılında Osmangazi Belediyesi’ne bağlanan Demirtaş, 10 yıllık sürede büyük bir değişim ve gelişim gösterdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçenin genelinde büyük bir şehircilik hareketi yürüttüklerini belirterek, Demirtaş’ın da dev yatırımlarla modern bir şehir haline geldiğini ifade etti. 2009 yılından itibaren Demirtaş’ta çok büyük hizmetleri hayata geçirdiklerini anlatan Dündar, “Demirtaş’ın yenilenmesi ve gelişmesi adına önemli adımlar attık. 16 bin olan nüfus, bugün 80 binleri aştı. Bu bölgemizde yatırımlarımızı arttırarak sürdürdük. Parkları, spor alanları, yeni imar yolları, ulaşım imkanları ile Demirtaş herkesin yaşamak istediği Osmangazi’nin lokomotif bölgelerinden biri haline geldi. Atıcılık ve Trap Tesisleri’ni burada hizmete açtık. Atık Getirme Merkezi, Demirtaş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Demirtaş Pazar Alanı ve Demirtaş-Avdancık Köprüsü bu bölgemize kazandırdığımız önemli yatırımlarımız. Yaşlı, engelli ve alzheimer hastalarına bakım desteği verecek Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi (BAREM)’ni burada inşâ ediyoruz” dedi.
Demirtaş’a yapılan hizmetleri meydan ve kültür merkezi ile taçlandırdıklarını kaydeden Başkan Dündar, “15 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Demirtaş Meydanı ile planlı şehirleşmenin en güzel örneği ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın buluşma noktası olan geniş bir meydan kazandırdık. Ayrıca meydana yeni inşa ettiğimiz cami, farklı mimarisiyle bu bölgenin sembol bir eseri haline geldi. Eskimiş ve depreme dayanıksız olan hizmet binalarının yerine yeni bir hizmet binası kazandırdık. Belediye hizmet birimleri, muhtarlık ofisleri ve düğün salonunun yer aldığı kültür merkezi aktif şekilde kullanılmaya başlandı. Vatandaşlarımızın bu hizmetlerden en iyi şekilde istifade ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Demirtaş, Osmangazi ile gelişti

Demirtaş, Osmangazi ile gelişti

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