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Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2019 00:36 | Son Güncelleme

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Sn Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.

İktidar savaşı vb şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum.

Sn Öcalan'ın, halkın önemli bir kesimi nezdindeki ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak, kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi bir algı yaratılmasını haksızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum.

Büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. Bu konu bizim için hassas bir meseledir. Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum. Selamlar, sevgiler.


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