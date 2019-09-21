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Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

21.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı yeni bir soruşturma kapsamında HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının cezaevindeki HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında başlattığı soruşturmada her iki siyasetçinin de tutukluluğuna karar verildi.

Demirtaş Edirne Cezaevi'nden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ekim 2014'teki Kobani olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Demirtaş ve Yüksekdağ savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimi ise ifade işlemi sonucunda şüphelilerin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

HDP: Komplolar devam ediyor

Tutuklama kararının ardından HDP, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararının verilmesi evrensel hukuk ilkelerinin bir kez daha katledilmesidir" ifadesini kullandı.

Parti, "Demokratik siyasete yönelik komplolar devam etmektedir. Düşman hukuku uygulamalarına ve darbecilere asla teslim olmayacağız" diye ekledi.

Tutuklama kararına CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da tepki gösterdi. Tanrıkulu, tutuklama kararının, Demirtaş'ın avukatlarınca yapılan denetimli serbestlik başvurusu sonucu tahliye olmasının engellenmesi için alındığını iddia etti.

CHP'li vekil, "26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi mahsup kararı verdi. Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı. Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş’ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi" diye tweet attı.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni bir soruşturma açılmadığına" dikkat çekti.

Yargı sürecinde neler yaşandı?

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Eylül'de Demirtaş'ın yargılandığı ana davada HDP'li siyasetçi hakkında tahliye kararı vermişti. Savcılığın bu karara yaptığı itiraz da Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiş ve Demirtaş’ın tutuklu olduğu esas dosyasındaki tahliye kararı kesinleşmişti.

26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi dün avukatların Demirtaş'ın tutukluluk süresini kesinleşen cezadan mahsup etme talebini kabul etti. Bunun üzerine avukatlar da Demirtaş için tahliye talebinde bulundu. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün Demirtaş ve Figendağ hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebiyle her iki siyasetçinin de tutukluluğuna karar verdi.

DW/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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