Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının cezaevindeki HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında başlattığı soruşturmada her iki siyasetçinin de tutukluluğuna karar verildi.

Demirtaş Edirne Cezaevi'nden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ekim 2014'teki Kobani olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Demirtaş ve Yüksekdağ savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimi ise ifade işlemi sonucunda şüphelilerin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

HDP: Komplolar devam ediyor

Tutuklama kararının ardından HDP, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararının verilmesi evrensel hukuk ilkelerinin bir kez daha katledilmesidir" ifadesini kullandı.