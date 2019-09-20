Demirtaş ve Yüksekdağ'a yeni soruşturma (2)

TUTUKLAMA KARARI

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütü yöneticiliği' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma açıldı. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın, kaldıkları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde savunmalarını yapacakları bildirildi.

Bu kapsamda, Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla Cumhuriyet Savcısına ayrı ayrı ifade verdi. Savcı ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

Sevk kararının ardından Demirtaş ve Yüksekdağ ile avukatları peş peşe Ankara 1. Sulh Ceza Hakimine ifade verdi. Hakim, ifade işlemi sonucunda şüphelilerin ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek’, ‘öldürmeye teşebbüse azmettirmek’, ‘yağmaya azmettirmek’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek’ suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Tutuklama kararıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Savcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamuoyunda 6-7-8 Ekim Kobani olarak bilinen olaylarda PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik ve kadın yapılanması ile Hakların Demokratik Partisi MYK üyeleri ve eş başkanları tarafından sosyal medya üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çağrılar yapıldığı basın yayın kuruluşlarına da yansımıştır. Bu çağrılar üzerine başta Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan iller olmak üzere toplam 32 ilde çıkan olaylarda 38 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda güvenlik görevlisi ile vatandaşımız yaralanmış, kamu binaları ve araçları yağmalanarak zarar görmüştü" denildi.

'SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'

Soruşturmanın detaylarına yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelinde meydana gelen olaylar nedeniyle sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yöneticileri ve partileri ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/146757 soruşturma sayılı dosyası üzerinden Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak (TCK 302), Nitelikli Kasten Adam Öldürme. Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs (TCK 82), Yağma (TCK 149), Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK 109). Mala Zarar Verme (TCK 151, 152), Kasten Yaralama (TCK 86), Hırsızlık (TCK 141. 142), İş Yeri ve Konut Dokunulmazlığını İhlal (TCK 116/1-2-4,119) suçlarından soruşturma başlatılmıştır."

'SORUŞTURMA TÜM YÖNLERİYLE DEVAM ETMEKTEDİR'

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Soruşturma konusu olan terör olaylarının 32 ilde gerçekleşmesi nedeniyle soruşturma alanının genişliği, mağdur/müşteki ve şüpheli sayısının fazlalığına bağlı olarak delillerin toplanma işlemlerinin tamamlanması üzerine suç tarihi itibariyle HDP Eş Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmasına müteakip tutuklanma talebi ile sevk edildikleri Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 20/09/2019 tarih 2019/1019 D.iş sayılı kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma kapsamında mevcut diğer şüpheliler yönünden de soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."

