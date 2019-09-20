Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelinde gerçekleşen Kobani olaylarına ilişkin terör örgütü PKK/KCK yöneticileri ve üyeleri ile HDP MYK üyeleri ve eş genel başkanlarının sosyal medyadan halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri çağrısında bulunduklarının medyaya yansıdığını, başsavcılığın konuyla ilgili soruşturması kapsamında, suç tarihinde HDP Eş Genel Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıklarını bildirdi.

Başsavcılık, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "kamuoyunda 6-7-8 Ekim Kobani olayları olarak bilinen olaylarda PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik ve kadın yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş bakanlarınca sosyal medya üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çağrılar yapıldığının basın yayın kuruluşlarına yansıdığı" ifade edildi.

"Bu çağrılar üzerine başta Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan iller olmak üzere toplam 32 ilde çıkan olaylarda 38 vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda güvenlik görevlisi ile vatandaşın yaralandığı, kamu binaları ve araçlarının yağmalanarak zarar gördüğü" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: