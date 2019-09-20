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Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 23:25 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Kobani olayları olarak bilinen olaylarda PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik ve kadın yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanları tarafından sosyal medya üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çağrılar yapıldığı basına yansımıştır" - "Suç tarihi itibarıyla HDP Eş Genel Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu, soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmasını müteakip tutuklama talebi ile sevk edildikleri Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir" - "Soruşturma kapsamında mevcut diğer şüpheliler yönünden de soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelinde gerçekleşen Kobani olaylarına ilişkin terör örgütü PKK/KCK yöneticileri ve üyeleri ile HDP MYK üyeleri ve eş genel başkanlarının sosyal medyadan halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri çağrısında bulunduklarının medyaya yansıdığını, başsavcılığın konuyla ilgili soruşturması kapsamında, suç tarihinde HDP Eş Genel Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıklarını bildirdi.

Başsavcılık, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "kamuoyunda 6-7-8 Ekim Kobani olayları olarak bilinen olaylarda PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik ve kadın yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş bakanlarınca sosyal medya üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çağrılar yapıldığının basın yayın kuruluşlarına yansıdığı" ifade edildi.

"Bu çağrılar üzerine başta Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan iller olmak üzere toplam 32 ilde çıkan olaylarda 38 vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda güvenlik görevlisi ile vatandaşın yaralandığı, kamu binaları ve araçlarının yağmalanarak zarar gördüğü" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülke genelinde meydana gelen olaylar nedeniyle sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yöneticileri ve partileri ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/146757 soruşturma sayılı dosyası üzerinden 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' (TCK 302), 'nitelikli kasten adam öldürme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' (TCK 82), 'yağma' (TCK 149), 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' (TCK 109), 'mala zarar verme' (TCK 151, 152), 'kasten yaralama' (TCK 86), 'hırsızlık' (TCK 141, 142), 'iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal' (TCK 116/1-2-4, 119) suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma konusu olan terör olaylarının 32 ilde gerçekleşmesi nedeniyle soruşturma alanının genişliği, mağdur/müşteki ve şüpheli sayısının fazlalığına bağlı olarak delillerin toplanma işlemlerinin tamamlanması üzerine suç tarihi itibarıyla HDP Eş Genel Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmasını müteakip tutuklama talebi ile sevk edildikleri Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Eylül 2019 tarihli kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir."

Açıklamada, "soruşturma kapsamında, mevcut diğer şüpheliler yönünden de soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği" bildirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Figen Yüksekdağ Şenoğlu kobani olayları Selahattin Demirtaş

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