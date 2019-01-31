HABER

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın yargılandığı davada duruşmaya katılım ihtarı çekilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 16:44 | Son Güncelleme

HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın, 9 Mayıs 2015'te, partinin kentteki seçim bürosuna yönelik saldırıyla ilgili 'Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a iftirada bulundukları' suçlamasıyla yargılanmalarına devam edildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın, 9 Mayıs 2015'te, partinin kentteki seçim bürosuna yönelik saldırıyla ilgili 'Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'a iftirada bulundukları' suçlamasıyla yargılanmalarına devam edildi. Demirtaş ile Yüksekdağ'ın tutuklu bulundukları cezaevine yazı yazılmasına, SEGBİS ile duruşmaya katılmamaları halinde savunma haklarından vazgeçileceğine dair ihtar çekilmesine karar verilerek, duruşma ertelendi.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka suçtan Edirne Kapalı Cezaevi'nden tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde tutuklu olan Figen Yüksekdağ katılmadı. Demirtaş, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde, savunmasını mahkemeye bizzat gelerek, yapmak istediğini söyledi. Yüksekdağ ise avukatıyla yeterli görüşme yapamadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmak istemeyip, 3 sayfalık savunmasını mahkemeye avukatı aracılığıyla sundu.
Mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklu bulundukları cezaevine yazı yazılmasına, sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılmamaları halinde savunma haklarından vazgeçileceğine dair ihtar çekilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
İDDİANAME
Dönemin HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın, 9 Mayıs 2015 tarihinde, partinin seçim bürosuna gece yarısı yapılan saldırıya İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın kayıtsız kaldığı ve azmettirici olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Yapılan soruşturmada, Kulular hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilerek, Demirtaş ile Yüksekdağ'ın verdikleri dilekçe nedeniyle İbrahim Kulular'a yönelik 'iftira' suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Evden halı, yorgan, yastık hırsızlığına 3 tutuklamaEvden halı, yorgan, yastık hırsızlığına 3 tutuklama
Aydınlatma direğine çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 1 yaralıAydınlatma direğine çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.