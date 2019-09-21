Demirtaş Yeniden Tutuklandı Erdoğan ‘Bırakamayız' Dedi

Dün Edirne F Tipi Cezaevi’nden tahliye edilmesi beklenen HDP’nin bir önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında açtığı soruşturma üzerine 6-8 Ekim Olayları'nda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle o dönem görev yapan diğer eş başkan Figen Yüksekdağ ile birlikte Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Zaten tutuklu olan Demirtaş, avukatlarının bir başka davadan tutukluluklarına yaptığı itiraz değerlendirilmediği için cezaevinden çıkmadan tutukluğu devam etmiş oldu.
Demirtaş: “Hükümet yetkilileri 6-8 Ekim Olayları'nı durdurduğumuz için bize teşekkür etmişti; siyasi rehine olduğumu biliyorum”
Dün SEGBİS aracılığıyla ifadesini veren Demirtaş, 6-8 Ekim Olayları’nda hiçbir şekilde şiddet çağrısı yapmadığını söyledi.
Demirtaş, "Halkın asıl galeyana geldiği saatler HDP'nin tweetleri sonrası değildir. Muş'ta bir gencin öldürüldüğü saatlerin sonrasıdır ve o saat itibariyle de ben ve arkadaşlarım İçişleri Bakanı Efkan Ala ile saat başı sürdürdüğümüz telefon trafiği ile şiddet ve provokasyon olaylarını durdurmaya çalıştık. Devlet içerisindeki paralel bir yapı, çözüm sürecini bitirebilmek adına Varto'da bir genci katlederek provokasyonu tetikledi. Dönemin hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu işbirliği ile uyum içerisinde bu şiddet olaylarının durmasını sağladık. Hükümet yetkilileri bana ve arkadaşlarıma samimi çabalarımızdan dolayı teşekkür ettiler. Siyasi rehine olduğumu da biliyorum” dedi.
“Aynı suçtan dolayı birden fazla yargılama yapılamaz”
HDP’nin eski eş genel başkanı, aynı suçtan yargılandığını söyleyerek bunun hukuka aykırı olduğunu da savundu:
“Şu anda yapılan sorgu işlemi bile usule aykırıdır. Aynı tutuklamaya dair mükerrer sorgu yapılması, tutuklu kaldığım bir kovuşturmayla ilgili yeni bir tutuklama talebine karşı savunma yapmam istenmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. Maddesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. Maddesi’ne, Anayasa’nın eşitlik maddesine, Anayasa’nın herkes kanun önünde eşittir maddesine, ceza hukukunun ve usul hukukunun ‘aynı suçtan dolayı birden fazla yargılama yapılamaz’ ilkesi ve daha aklıma gelmeyen bir sürü ilkeye aykırıdır.”
Demirtaş’ın bu yorumları birçok sosyal medya hesabı tarafından tekrar edildi, bazı yayın organları da bu konuyu haberleştirdi.
Ankara Başsavcılığı’ndan yeni tutuklamada farklı suçlar söz konusu açıklaması
Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yayınlayarak Demirtaş’ın tahliye edildiği Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki suçlamalarla tutuklamayı yapan 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutukluluğu gerekçelendirdiği yasa maddelerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti.
Açıklamada, “Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 20/09/2019 tarih 2019/1019 sayılı kararı ile kamuoyunda 6-7-8 Ekim Kobani olayları olarak bilinen olaylar kapsamında işlenen devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak(TCK 302), nitelikli kasten adam öldürme(TCK 82), kasten adam öldürmeye teşebbüs(TCK 82,35), yağma (TCK 149), kişi hürriyetinden yoksun kılma (TCK 109) maddeleri kapsamındaki suçlardan tutuklandıkları, oysaki; şüpheli Selahattin Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/189 esas sayılı dosyası kapsamında suç işlemeye alenen tahrik etme (TCK 214/1, 218), 2911 Sayılı Yasa’nın 32. Maddesi’ne muhalefet, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme (TCK 314/1) maddelerine konu suçlardan yargılandığı” ifade edildi.
Erdoğan: “Bunları bırakamayız”
Bugün New York’a hareket etmeden önce İstanbul’da Teknofest’te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem isim vermeden HDP’yi eleştirdi hem de 6-8 Ekim Olayları’na atıfta bulundu.
Erdoğan, “Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar. Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır’da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar. Bu topraklar rastgele topraklar değil” dedi.
Temelli: “Yargı talimatla çalışıyor”
Bugün Parti Meclisi toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise 6-8 Ekim Olayları’nın sorumlusunun dönemin iktidarı olduğunu savundu.
Temelli, “6-8 Ekim’de ortaya çıkan tabloyu siyaseten HDP aleyhine kullanan iktidar bundan medet umuyor. 6-8 Ekim’in de eğer o gün orada suç varsa o suçun faili de bizzat devlettir. Selahattin Demirtaş yargılanıp tahliye olduğu bir dosyadan dolayı yeniden tutuklama çıktı. Bu karşı karşıya olduğumuz yargının ne hale geldiğinin göstergesidir. Talimatlı bir yargı, talimatla çalışıyor. Ama biz inanıyoruz bu ülkede ahlaklı, onurlu yargıçlar var. Eninde sonunda bu ülkede adaleti sağlayacak bir irade ortaya çıkacaktır. Bugün talimatla hareket edenler mutlaka ama mutlaka adil bir yargılama düzeninde hesap verecekler. Diyorlar ya devri sabık yapmayın. Yapacağız mutlaka hesap soracağız. Bunca adaletsizliğin mutlaka hesabını soracağız” diye konuştu.
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