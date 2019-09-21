Demirtaş Yeniden Tutuklandı Erdoğan ‘Bırakamayız' Dedi

Dün Edirne F Tipi Cezaevi’nden tahliye edilmesi beklenen HDP’nin bir önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında açtığı soruşturma üzerine 6-8 Ekim Olayları'nda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle o dönem görev yapan diğer eş başkan Figen Yüksekdağ ile birlikte Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Zaten tutuklu olan Demirtaş, avukatlarının bir başka davadan tutukluluklarına yaptığı itiraz değerlendirilmediği için cezaevinden çıkmadan tutukluğu devam etmiş oldu.

Demirtaş: “Hükümet yetkilileri 6-8 Ekim Olayları'nı durdurduğumuz için bize teşekkür etmişti; siyasi rehine olduğumu biliyorum”

Dün SEGBİS aracılığıyla ifadesini veren Demirtaş, 6-8 Ekim Olayları’nda hiçbir şekilde şiddet çağrısı yapmadığını söyledi.

Demirtaş, "Halkın asıl galeyana geldiği saatler HDP'nin tweetleri sonrası değildir. Muş'ta bir gencin öldürüldüğü saatlerin sonrasıdır ve o saat itibariyle de ben ve arkadaşlarım İçişleri Bakanı Efkan Ala ile saat başı sürdürdüğümüz telefon trafiği ile şiddet ve provokasyon olaylarını durdurmaya çalıştık. Devlet içerisindeki paralel bir yapı, çözüm sürecini bitirebilmek adına Varto'da bir genci katlederek provokasyonu tetikledi. Dönemin hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu işbirliği ile uyum içerisinde bu şiddet olaylarının durmasını sağladık. Hükümet yetkilileri bana ve arkadaşlarıma samimi çabalarımızdan dolayı teşekkür ettiler. Siyasi rehine olduğumu da biliyorum” dedi.