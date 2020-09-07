HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim

Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi liderlerin bir şekilde insani ilişkiler kurarak toplumun sorunlarına çözüm bulması gerektiğini belirterek "Yıllar önce, Ankara’da, bir akşam Tayyip Bey’in evine neredeyse bu şekilde gidecektim." dedi.

Demirtaş: Yıllar önce bir akşam Tayyip Bey’in evine gidecektim

4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi liderlerin insani ilişkiler çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini söyleyerek, “Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve “Kahvaltıya geldik” derdim” dedi.

Medyascope'tan Ruşen Çakır’ın kendisine ilettiği soruları cevaplayan Demirtaş, sözlerinin devamında ise, şu ifadeleri kullandı;

'TAYYİP BEY'İN EVİNE GİDECEKTİM'

"Yıllar önce, Ankara’da, bir akşam Tayyip Bey’in evine neredeyse bu şekilde gidecektim. (Rahmetli Dengir Bey de bunu önermişti.) Ancak Sayın Erdoğan bizim açımızdan hep öngörülemeyen bir lider oldu.

Ben şuna inanıyorum; önce birbirimizin insan yönüne odaklanalım ki, siyasi sorunlarımıza dair çözüm noktasında daha iyi anlaşabilelim. Hepimiz bu acılı coğrafyanın bahtsız çocuklarıyız, nasıl olur da birbirimize düşman gibi bakarız? Ben bunu kabul etmiyorum. Siyaseten hep farklı yerlerde durduk, duracağız. Çoğulcu demokrasinin gereği de budur zaten. Ama bizler birbirimiz için ne düşmanız ne de tehdit."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir?EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir?
En Çok Okunan Haberler
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Sakarya'da korkunç olay
Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Sakarya'da korkunç olay
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
CHP'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
CHP'den Abdullah Gül ve Muharrem İnce açıklaması
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü neyi açıklayacak?
Diğer Haberler
6-7 Eylül Olayları nedir, ne zaman oldu? İstanbul Pogromu/ 6-7 Eylül Olayları'nda neler oldu, tarihi nedir?
6-7 Eylül olaylarının tarihi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti
Erdoğan, Libya Başbakanı'nı kabul etti
AK Parti'li Turan: Muharrem İnce'nin başlattığı hareket Kılıçdaroğlu’nun tek adamlığının bir sonucudur
AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs sitemi: Tavsiyelere uyulmuyor
'Söylememize rağmen tavsiyelere uyulmuyor'
AK Partili isimden flaş 'idam' açıklaması: Parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız
AK Partili isimden flaş 'idam' açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.