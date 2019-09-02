HABER

Demirtaş'a ana davada tahliye kararı

02.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu ana davada tahliye kararı çıktı.

Demirtaş'a ana davada tahliye kararı

Ancak Demirtaş ceza aldığı başka bir dava nedeniyle tahliye edilmeyecek.Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu dosyadan tahliyesine karar verildi. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti oybirliğiyle Demirtaş'ın tahliyesine hükmetti.

Ancak Demirtaş başka bir dosyadan aldığı hapis cezası nedeniyle tahliye edilmeyecek. Bugünkü duruşmaya Demirtaş ve avukatları gerekçe göstererek katılmadılar.

HDP'nin genel merkezinden yapılan paylaşımda, oybirliğiyle tahliyesine hükmedilen Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması talep edildi. HDP Siirt Milletvekili ve hukukçu Meral Danış Beştaş, yaptığı paylaşımda Demirtaş'ın şimdiye kadar cezaevinde kaldığı süreye işaret ederek bu sürenin 1 yıllık denetimli serbestlik süresi içinde olduğunu hatırlattı.

"Terör örgütü kurma-yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamalarıyla karşı karşıya olan Demirtaş hakkında 30'dan fazla dava bulunuyor. Demirtaş, Kasım 2016 yılından bu yana cezaevinde.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hakkında 142 yıl hapis cezası istenen Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti. Demirtaş'ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 2017'de açtığı davaya ilişkin AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına kanaat getirmişti.

DW,GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
2 Eylül Amerikan Basınından Özetler2 Eylül Amerikan Basınından Özetler
Almanya'da Seçim Sonuçları Ne Anlama Geliyor?Almanya'da Seçim Sonuçları Ne Anlama Geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

İş dünyasından doğal gaz zammına tepki!

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hafta sonundaki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı!

Hafta sonundaki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı!

ABD'de tekne yangını: 34 kişi öldü

ABD'de tekne yangını: 34 kişi öldü

Zarif: Pandora’nın kutusunu kimse açmasın

Zarif: Pandora’nın kutusunu kimse açmasın

Gerilimi tırmandıracak hamle! İlk kez yapılıyor

Gerilimi tırmandıracak hamle! İlk kez yapılıyor

Ülke şokta! Başbakan istifasını duyurdu

Ülke şokta! Başbakan istifasını duyurdu

1 aydan fazla süren çileli bekleyiş son buldu!

1 aydan fazla süren çileli bekleyiş son buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.