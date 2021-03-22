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Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten 3 yıl 6 ay hapis

22.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada üst sınırdan 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

HDP'nin Edirne Cezaevi'ndeki eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi ve Demirtaş 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken avukatları da salonunda hazır bulundu.

Savcı: Eleştiri sınırları aşıldı

Mahkeme heyeti kararını açıklamadan önce savcı mütalaasını açıkladı. Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteyen Cumhuriyet Savcısı, Demirtaş'ın açıklaması ve ifadelerinin kabul edilebilir eleştiri ve ifade özgürlüğünü aştığı değerlendirilmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre savcılık mütaalasında "sanığın söylemiş olduğu ifadelerin görüş, açıklama ve eleştiri sınırını aştığı belirtilerek söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü 10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği" kaydedildi ve Demirtaş'ın en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması istendi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından son savunması sorulan Demirtaş ise iki defa Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını belirterek Cumhurbaşkanı ve Başbakanı hedef almadığını, hükümeti eleştirdiğini ifade etti. Demirtaş, "Hükümeti eleştirmek demokratik toplumun görevidir" diye konuştu.

Demirtaş'ın avukatlarının da söz almasından sonra duruşmaya verilen kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Demirtaş davaya konu olan açıklamasında ne demişti?

Demirtaş, 24 Aralık 2015'te Rusya ziyaretinin ardından geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada "Rusya ziyaretimiz uzun bir süredir planlanmış, uzun süredir hazırlığı yapılan bir ziyaretti. Türkiye'de aslında toplumun Rusya veya başka bir ülkeyle savaş istediği falan yok. Bu AKP hükümetinin verdiği yanlış kararın sonucunda oluşmuş bir gerilimdir. Bunun bir hata olduğunu bizden önce Cumhurbaşkanı ve Başbakan ifade etmişti. Avrupa'da Paris'teki konferansta koridor koridor Putin ve Lavrov'la karşılaşıp bir görüntü verebilmek için çırpındılar. Halen Dışişleri Bakanı veya Cumhurbaşkanı, Rusya ile temas kurabilmek için bir telefon görüşmesi yapabilmek için çırpınıyor. Madem bu kadar doğru bir iş yaptınız, madem bunun arkasındasınız, o zaman ilkeli durun, dik durun. Çünkü yaptıkları hatanın farkındalar... Milyonlarca insan şu anda mağdur olmuş durumda. Rusya'da iş yapan, ticaret yapan, ithalat-ihracat yapan, ihale almış olanlar, öğrenciler, çalışmaya giden işçiler, herkes mağdur olmuş durumda. Hükümet ne yapıyor, kılını kıpırdatabiliyor mu? Hayır" ifadelerini kullanmıştı.

DW,HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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