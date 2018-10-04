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Demirtaş’a Erteleme Buldan’a Zorla Getirme

04.10.2018 20:24 | Son Güncelleme

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması ertelendi. Demirtaş tahliye edilmedi. Bu arada HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında, yargılandığı bir davada zorla getirme kararı verildi

Demirtaş’a Erteleme Buldan’a Zorla Getirme

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması ertelendi. Demirtaş tahliye edilmedi. Bu arada HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında, yargılandığı bir davada zorla getirme kararı verildi.

“Terör örgütü kurma ve yönetme”, “Örgüt propagandası” ve “Suç ve suçluyu övme” iddialarıyla hakkında dava açılan Selahattin Demirtaş’ın yargılanmasına, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen davada Demirtaş ve avukatları hazır bulundu. Duruşmanın ikinci gününde Demirtaş savunma yapmaya devam etti.

Mahkemenin TBMM, grup toplantıları ve basın açıklamalarının çözüm tutanaklarını isteme talebinin reddedilmesine tepki gösteren Demirtaş, “Tutuklanmam, gözaltına alınmam, iddianame, sevk maddeleri, iddianamede yer alan ilişkilendirilmelerin hepsi yanlış. Çözümünü yapmayacaksanız delilleri niye Emniyet'ten, TBMM’den istediniz. Bu aleni bir kumpastır. Bugüne kadar reddi hakim istemememin sebebi siz heyetin yerine gelecek heyetin de sizden çok adil olmayacağını bilmemden kaynaklıydı. Yargı sistemi çökmüştü biliyordum. Bu nedenle reddi hakim yapmadım. Şimdi takke düştü kel göründü. Bazı siyasetçilerin yargılamalarında talimatlar verildiği kulaklarıma geliyor. Anayasa 83/1'in kesin hükmü vardır. Siz getirseniz de getirmeseniz de savunmamı yapacağım. Sizin bu tavrınız, kararınızın hazır olduğunun göstergesidir. Siz diyorsunuz ki bizim biran önce bitirmemiz lazım Demirtaş, fırça yiyoruz” dedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti ve Demirtaş arasında tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı ”Ne kimsenin adamıyız ne de başka bir şey, işimizi yapıyoruz. İddianame ile alakalı olmayan bir şey söylemeyin. Eğer sizin söylediğiniz hakim ve savcılar gibi bir grup ve başka bir şey ile bağlantımız var ise görevimiz dışında bir şey yapıyorsak sonumuz onlardan beter olsun. Demirtaş, siz kendinize iftira atıldığını, kumpas kurulduğunu söylüyorsunuz. Sizde aynısını yapıyorsunuz. Şahsımız ile ilgili bildiğiniz bir şey varsa tüm kamuoyu bilsin, buyurun konuşun” şeklinde konuştu.

Davasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla aceleyle bitirilmek istendiğini savunan Demirtaş ”Söylediğim tüm sözlerin arkasındayım ama burada hangisi yasama dokunulmazlığı kapsamında kıyaslayarak, anlatacağız. Gerisine siz karar vereceksiniz. Siz darbe yargılanmasını yapan heyetsiniz sizin üzerinizde bir şey kalsın istemem. Böyle bir şeye alet olmak istemem. Kamuoyu ve yargı üzerinde baskı var. Sayın heyet bunları söylediğimde siz de bana yok demeyin. Çünkü yok demeniz aklımla dalga geçmektir. Savunmamı yapmak için taleplerimde ısrar ediyorum” şeklinde konuştu.

Demirtaş, kabul edilmeyeceğini bildiği için tahliye talebinde bulunmayacağını söyledi. Daha sonra söz alan Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunmasını istedi. Karaman ayrıca müvekkilinin tahliyesini talep etti. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimalini gerekçe göstererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Aralık tarihine ertelendi.

Bu arada HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında, yargılandığı mahkeme tarafından, zorla getirme kararı verildi. Katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında dava açılan Buldan’ın Ankara 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Buldan’ın ‘savunma yapmadığı için yargılamanın sürüncemede kaldığını” savunarak, Buldan'ın zorla getirilmesine karar verdi.

Karara tepki gösteren HDP, “Daha önce Anayasa’ya aykırı olarak çıkarılan dokunulmazlıkları kaldırma kararı, yeni yasama yılı için geçersizdir. Son mahkeme kararıyla muhalefet yapma hakkı engellenmekte ve muhalefetsiz tek parti ve tek adam rejimi inşası adım adım sürdürülmektedir” şeklinde açıklama yaptı.

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