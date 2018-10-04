Demirtaş’a Erteleme Buldan’a Zorla Getirme

Mahkemenin TBMM, grup toplantıları ve basın açıklamalarının çözüm tutanaklarını isteme talebinin reddedilmesine tepki gösteren Demirtaş, “Tutuklanmam, gözaltına alınmam, iddianame, sevk maddeleri, iddianamede yer alan ilişkilendirilmelerin hepsi yanlış. Çözümünü yapmayacaksanız delilleri niye Emniyet'ten, TBMM’den istediniz. Bu aleni bir kumpastır. Bugüne kadar reddi hakim istemememin sebebi siz heyetin yerine gelecek heyetin de sizden çok adil olmayacağını bilmemden kaynaklıydı. Yargı sistemi çökmüştü biliyordum. Bu nedenle reddi hakim yapmadım. Şimdi takke düştü kel göründü. Bazı siyasetçilerin yargılamalarında talimatlar verildiği kulaklarıma geliyor. Anayasa 83/1'in kesin hükmü vardır. Siz getirseniz de getirmeseniz de savunmamı yapacağım. Sizin bu tavrınız, kararınızın hazır olduğunun göstergesidir. Siz diyorsunuz ki bizim biran önce bitirmemiz lazım Demirtaş, fırça yiyoruz” dedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti ve Demirtaş arasında tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı ”Ne kimsenin adamıyız ne de başka bir şey, işimizi yapıyoruz. İddianame ile alakalı olmayan bir şey söylemeyin. Eğer sizin söylediğiniz hakim ve savcılar gibi bir grup ve başka bir şey ile bağlantımız var ise görevimiz dışında bir şey yapıyorsak sonumuz onlardan beter olsun. Demirtaş, siz kendinize iftira atıldığını, kumpas kurulduğunu söylüyorsunuz. Sizde aynısını yapıyorsunuz. Şahsımız ile ilgili bildiğiniz bir şey varsa tüm kamuoyu bilsin, buyurun konuşun” şeklinde konuştu.

Davasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla aceleyle bitirilmek istendiğini savunan Demirtaş ”Söylediğim tüm sözlerin arkasındayım ama burada hangisi yasama dokunulmazlığı kapsamında kıyaslayarak, anlatacağız. Gerisine siz karar vereceksiniz. Siz darbe yargılanmasını yapan heyetsiniz sizin üzerinizde bir şey kalsın istemem. Böyle bir şeye alet olmak istemem. Kamuoyu ve yargı üzerinde baskı var. Sayın heyet bunları söylediğimde siz de bana yok demeyin. Çünkü yok demeniz aklımla dalga geçmektir. Savunmamı yapmak için taleplerimde ısrar ediyorum” şeklinde konuştu.