Demirtaş’a Mektuplarının Verilmediği İddiası Bakana Soruldu

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a mektuplarının verilmediği iddiası, Meclis gündemine taşındı.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Ulaştırma Bakanı'na, “Bir kısım mektupların Sayın Demirtaş’a iletilmemesine ilişkin talimat, bakanlığınız tarafından mı verilmiştir? Yoksa ilgili postane müdürü ve memurları resen veya keyfi olarak mı karar vermişlerdir?“ şeklinde soru önergesi verdi.

Konuyla ilgili VOA Türkçe muhabirine açıklama yapan Toğrul, Demirtaş’a 6 milyon kişinin oy verdiğini hatırlattı. Toğrul, mektup engellemesi iddiasına ilişkin şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş’a oy veren 6 milyon kişi onu, barışın, demokrasinin ve adaletin teminatı olarak görmektedir. Türkiye’nin dört bir yanından yurttaşlar ona mektup yazarak, sesini duyurmaya çalışmışlardır. Ancak Demirtaş’ın eşine göndermiş olduğu mektuba el konulmasından tutalım, İşkenceyi Önleme Komitesi’ne gönderdiği mektubun kaybolmasına kadar kamuoyuna yansıyan birçok haber bulunmaktadır. Sayın Demirtaş’la birçok uluslararası kurum, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve uluslararası gazeteler mektuplaşmıştır. Fakat Edirne PTT’de görevli müdür ve memurlar tarafından Demirtaş’a gelen mektupların bir kısmının verilmediği ve yasadışı bir şekilde imha edildiği, bir kısmının da uzun süre bekletildikten sonra teslim edildiği iddia edilmektedir.”