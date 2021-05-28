Demirtaş’a ‘Savcıya Tehdit’ten Hapis Cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada, "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Demirtaş’ın avukatları ve HDP milletvekilleri duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşmada ilk sözü alan Demirtaş, davanın kumpas olduğunu savundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın AİHM Büyük Dairesi’nin “tahliye” kararını verdiği gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü ifade eden Demirtaş, “Yargı organının başı neden bir partinin genel başkanını görmeye gider, fotoğraf çeker, neden saraya gider? Güçlü bir siyasi rant devşirmeye, arkasında kimlerin olduğunu herkese hatırlatmak istiyor. Bunları kendileri yayınlıyor, gazeteciler ortaya çıkarmadı” şeklinde konuştu. Demirtaş savunmasının sonunda mahkemenin beraat kararı vermesi gerektiğini söyledi.
Daha sonra söz alan Demirtaş’ın avukatları da beraat kararı verilmesini istedi. Avukatlardan Mahsuni Karaman taleplerini, “Bugün bir beraat kararı vermekle büyük bir iş yapmış olmayacaksınız. Hiç açılmaması gereken bir dosyayı alıp çöpe atmış olacaksınız. Aksi bir karar vermeniz halinde ise Türkiye’ye kötülük yapmış olacaksınız. Bunu kendiniz için yapın. Yoksa Demirtaş için bir beraat kararı vermeyin. Çünkü o her şekilde aklanıyor. Bu trajik komik meseleyi burada noktalamanızı istiyoruz” sözleriyle gerekçelendirdi.
Kocaman’ın avukatı ise Demirtaş’ın cezalandırılmasını istedi.
Demirtaş’a 2 yıl 6 ay hapis
Tarafları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş’a “tehdit” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verirken, “terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, ‘’suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman ile sanığın kastının yoğunluğu’’ gerekçesiyle cezada indirimi yapmadı.
Davanın geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 7 Ocak 2020'de görülen celsesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef alan açıklamalar yaptığı ifade edildi.
İddianamede, Demirtaş'ın bu açıklamalar nedeniyle "tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
AYM Baluken’in talebini kabul etmedi
Öte yandan eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı, “daha önce tutuklamaya konu edilmeyen suçlardan hükmen tutuklama kararı verilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği”ne yönelik başvuruyu reddetti. Mahkeme ret gerekçesini, “henüz infazına başlanmaması” olarak açıkladı.
Baluken, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada “örgüt üyesi olmak”, 4 kez “örgüt propagandası yapmak” ve 4 kez “toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek” suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Baluken, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017 yılında verdiği tahliye kararının ardından 2 gün sonra Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.