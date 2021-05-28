Demirtaş’a ‘Savcıya Tehdit’ten Hapis Cezası

Duruşmada ilk sözü alan Demirtaş, davanın kumpas olduğunu savundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın AİHM Büyük Dairesi’nin “tahliye” kararını verdiği gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünü ifade eden Demirtaş, “Yargı organının başı neden bir partinin genel başkanını görmeye gider, fotoğraf çeker, neden saraya gider? Güçlü bir siyasi rant devşirmeye, arkasında kimlerin olduğunu herkese hatırlatmak istiyor. Bunları kendileri yayınlıyor, gazeteciler ortaya çıkarmadı” şeklinde konuştu. Demirtaş savunmasının sonunda mahkemenin beraat kararı vermesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra söz alan Demirtaş’ın avukatları da beraat kararı verilmesini istedi. Avukatlardan Mahsuni Karaman taleplerini, “Bugün bir beraat kararı vermekle büyük bir iş yapmış olmayacaksınız. Hiç açılmaması gereken bir dosyayı alıp çöpe atmış olacaksınız. Aksi bir karar vermeniz halinde ise Türkiye’ye kötülük yapmış olacaksınız. Bunu kendiniz için yapın. Yoksa Demirtaş için bir beraat kararı vermeyin. Çünkü o her şekilde aklanıyor. Bu trajik komik meseleyi burada noktalamanızı istiyoruz” sözleriyle gerekçelendirdi.

Kocaman’ın avukatı ise Demirtaş’ın cezalandırılmasını istedi.

Demirtaş’a 2 yıl 6 ay hapis

Tarafları dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş’a “tehdit” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verirken, “terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, ‘’suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman ile sanığın kastının yoğunluğu’’ gerekçesiyle cezada indirimi yapmadı.

Davanın geçmişi