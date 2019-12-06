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Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 8 yaralı (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:03 | Son Güncelleme

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine 'Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 5 yaralı' haberimizi yaralı sayısı ve isimlerindeki değişikliklerle yeniden geçiyoruz.

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine
'Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 5 yaralı' haberimizi yaralı sayısı ve isimlerindeki değişikliklerle yeniden geçiyoruz.
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(YENİDEN)
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı minibüsle ziyarete giden ailesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza geçirdi. Demirtaş'ın annesi, babası ve kardeşi dahil 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, TEM'in Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden ailesinin bulunduğu, Özkan Yalgı yönetimindeki 34 ZN 6617 plakalı minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Demirtaş'ın annesi Sadiye ve babası Tahir Demirtaş, kardeşi Sadiye Demirtaş Buluttekin ile Mehmet Akkaya, Süleyman Akkaya, Tahir Elçi Yalgı, Roni Türkmen ve Fesih Türkmen hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi burada yapılan yaralılar, ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan
8 kişinin, hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.
BULDAN VE TEMELLİ, ÇORLU'DA
Kazanın ardından HDP Basın Bürosu'ndan kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne Cezaevi'ne gitmek için yola çıkan ailesi trafik kazası geçirmiştir. Kazada yaralanan aile üyeleri hastaneye kaldırılmış ve durumları iyidir. Kazadan sonra Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Çorlu’ya doğru yola çıkmıştır" denildi.
Buldan ve Temelli, geldikleri Çorlu'da özel hastanede bulunan yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.

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