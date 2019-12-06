Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 8 yaralı (3)

BULDAN: YARALILARIN DURUMU İYİ

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yaralıları hastanede ziyaret edip, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Hastanede yaklaşık bir saat kalan Buldan ve Temelli, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Buldan, Demirtaş Ailesi'nin ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Selahattin Demirtaş'ın ailesi, Edirne ziyareti sırasında, Çorlu yakınlarında trafik kazası geçirdi. Sayın Demirtaş ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili Demirtaş'ın ailesinin, geçirmiş olduğu bu büyük kazayı hafif kırıklarla atlattıklarına dair bilgiyi paylaşmak isterim. Selahattin Bey'in annesinin ve babasının ufak kırıkları var. Babanın göğsünde, annenin ise bacağında kırık var. Selahattin Bey'in kızkardeşinin omuzunda, kayınpederi ve eşinin erkek kardeşinde de kırık var. Her türlü tedavileri burada yapılıyor. Hayati tehlikelerinin olmadığını belirtmek isterim" dedi.

Buldan, Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle ailenin, cezaevi ziyaretine kalabalık olarak gitme ihtiyacı duyduğunu belirterek, "Ailenin büyük fertleri, Demirtaş'ın bir hafta önce yaşamış olduğu sağlık probleminden dolayı, kendisini görmek üzere yola çıkmışlar. Şunu da belirtmekte fayda var; Selahattin Demirtaş'ın Edirne gibi uzak bir yerde olması, bu tür kazaların yaşanması sebebiyle, elbette üzerinde durulması ve tartışılması gereken konu. Israrla Demirtaş'ın Edirne gibi bir yerde olmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü aileler gelip, gitmekte büyük zorluk yaşıyorlar. Ziyaret saatini tutturabilmek, kaçırmamak için hız yapmak zorunda kalıyor, araç sahipleri. Biz hem Demirtaş'ın hem de Abdullah Zeydan'ın bundan sonra özgürlükleri tartışılmalıdır. Hem milletvekillerimizin hem de bütün siyasi tutuklu arkadaşlarımızın. Ancak bu tür cezaların ailelerinden uzak yerde olması da ayrıca konuşulması gereken bir meseledir" diye konuştu.

Buldan, açıklamasının ardından hastane önünde bekleyen partililere de yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirten bir konuşma yaptı.

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