HABER

Demirtaş'ı ziyarete giden ailesi kaza geçirdi: 8 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:56 | Son Güncelleme

BULDAN: YARALILARIN DURUMU İYİ HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yaralıları hastanede ziyaret edip, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

BULDAN: YARALILARIN DURUMU İYİ
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yaralıları hastanede ziyaret edip, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Hastanede yaklaşık bir saat kalan Buldan ve Temelli, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.
Buldan, Demirtaş Ailesi'nin ve diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Selahattin Demirtaş'ın ailesi, Edirne ziyareti sırasında, Çorlu yakınlarında trafik kazası geçirdi. Sayın Demirtaş ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili Demirtaş'ın ailesinin, geçirmiş olduğu bu büyük kazayı hafif kırıklarla atlattıklarına dair bilgiyi paylaşmak isterim. Selahattin Bey'in annesinin ve babasının ufak kırıkları var. Babanın göğsünde, annenin ise bacağında kırık var. Selahattin Bey'in kızkardeşinin omuzunda, kayınpederi ve eşinin erkek kardeşinde de kırık var. Her türlü tedavileri burada yapılıyor. Hayati tehlikelerinin olmadığını belirtmek isterim" dedi.
Buldan, Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle ailenin, cezaevi ziyaretine kalabalık olarak gitme ihtiyacı duyduğunu belirterek, "Ailenin büyük fertleri, Demirtaş'ın bir hafta önce yaşamış olduğu sağlık probleminden dolayı, kendisini görmek üzere yola çıkmışlar. Şunu da belirtmekte fayda var; Selahattin Demirtaş'ın Edirne gibi uzak bir yerde olması, bu tür kazaların yaşanması sebebiyle, elbette üzerinde durulması ve tartışılması gereken konu. Israrla Demirtaş'ın Edirne gibi bir yerde olmaması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü aileler gelip, gitmekte büyük zorluk yaşıyorlar. Ziyaret saatini tutturabilmek, kaçırmamak için hız yapmak zorunda kalıyor, araç sahipleri. Biz hem Demirtaş'ın hem de Abdullah Zeydan'ın bundan sonra özgürlükleri tartışılmalıdır. Hem milletvekillerimizin hem de bütün siyasi tutuklu arkadaşlarımızın. Ancak bu tür cezaların ailelerinden uzak yerde olması da ayrıca konuşulması gereken bir meseledir" diye konuştu.
Buldan, açıklamasının ardından hastane önünde bekleyen partililere de yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirten bir konuşma yaptı.

FOTOĞRAFLI

2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var 2019'un en iyileri seçildi! Aralarında bir Türk de var
Septik şok geçiren hastaya helikopter ambulans ile sevkSeptik şok geçiren hastaya helikopter ambulans ile sevk
GMİS Yönetim Kurulu, Türk-İş Genel KurulundaGMİS Yönetim Kurulu, Türk-İş Genel Kurulunda
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

İBB'den flaş karar! Faaliyetleri resmen durduruldu

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Paranız cebinizde kalsın

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Paranız cebinizde kalsın

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dışişleri'nden flaş 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Ayşe Karaman’ın ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı

Ölmeden önce paylaştığı görüntüler ortaya çıktı!

Okmeydanı D-100'de kaza! Trafik kilit

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

Son dakika: Yargıtay, Hakan Çınar ve Murat Soysal'ın cezalarını onadı

Hakan Çınar ve Murat Soysal'ın cezalarını onandı

Ceren'in babasından yürek yakan sözler! 'İdama karşıyım ama...'

Ceren'in babasından yürek yakan sözler! 'İdama karşıyım ama...'

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması

İstanbul'da dev denetim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.