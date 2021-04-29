Demirtaş’ın 4 Yıllık Hapis Cezası Onandı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, AİHM’in ihlal ve serbest bırakılması gerektiği kararından sonra İstinaf Mahkemesi tarafından onanan 4 yıl 8 aylık hapis cezası, Yargıtay tarafından da onandı. Hem HDP hem avukatlar karara tepki gösterdi.
Karara ilişkin bir açıklama yapan HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, kararın Kobani davasının görüldüğü gün onanmasının mesaj olduğunu savundu. Dede, yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: “Yargıtay’ın tam da Kobani kumpas davasının görülmeye başlandığı 26 Nisan tarihinde bu kararı onaylamış olması, kararın partimize ve seçilmişlerimize karşı yargı eliyle yürütülen tasfiye saldırılarının bir parçası olduğunu göstermektedir. AİHM’nin Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi yönündeki kararının ardından Erdoğan’ın söylediği ‘’Biz de karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz’’ sözünü talimat olarak kabul eden yargı kurumları bir kez daha kendilerine verilen siyasi talimatın gereğini yerine getirmiştir. Beş yılı aşkın süredir iktidarın vesayeti altındaki yargı tarafından HDP’ye ve HDP’lilere dönük yürütülen kumpas davalarının tek bir merkezden yönetildiğini, talimatla çalışan yargı mensuplarının ve mahkemelerinin büyük bir ‘uyum’ içinde çalıştığını gayet iyi biliyoruz.”
Demirtaş’ın avukatlarından tepki
Bu arada Demirtaş’ın avukatları karara yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, Demirtaş’a verilen cezanın AİHM’in Demirtaş’la ilgili kararından sonra alındığına dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi: “15 Kasım 2019'da Yargıtay'a gönderilen dosya, ne gariptir ki, üstelik de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma istemine rağmen, tam da 6-8 Ekim Kobani davasının ilk duruşmasının yapıldığı 26 Nisan 2021 tarihinde onanmış bulunuyor. AİHM Büyük Dairesi’nin 22 Aralık 2020 tarihli derhal "serbest bırakma" kararının gereğini yerine getirmeyen yargının, Demirtaş ile ilgili bütün davalarda, 6-8 Ekim Kobani davası ve HDP ile ilgili kapatma davasında senkronize bir çalışma yürüttüğüne tüm dünya kamuoyu şahitlik etmektedir. Hukukta ısrar edeceğiz.”
Süreç nasıl başladı?
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 2013 yılında İstanbul Kazlıçeşme’de düzenlenen Nevruz Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıyla dava açıldı. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Demirtaş, 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar önce İstinaf Mahkemesi’ne götürüldü. Bu sırada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş hakkında, ihlal ve serbest bırakılması yönünde karar verdi. AİHM kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı “Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" açıklaması tartışmalara neden oldu. Açıklamadan kısa süre sonra İstinaf Mahkemesi kararı onadı. Bunun üzerine Demirtaş’ın avukatları karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay Demirtaş’a verilen cezayı onadı.