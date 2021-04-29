Demirtaş’ın 4 Yıllık Hapis Cezası Onandı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, AİHM’in ihlal ve serbest bırakılması gerektiği kararından sonra İstinaf Mahkemesi tarafından onanan 4 yıl 8 aylık hapis cezası, Yargıtay tarafından da onandı. Hem HDP hem avukatlar karara tepki gösterdi.

Karara ilişkin bir açıklama yapan HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, kararın Kobani davasının görüldüğü gün onanmasının mesaj olduğunu savundu. Dede, yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: “Yargıtay’ın tam da Kobani kumpas davasının görülmeye başlandığı 26 Nisan tarihinde bu kararı onaylamış olması, kararın partimize ve seçilmişlerimize karşı yargı eliyle yürütülen tasfiye saldırılarının bir parçası olduğunu göstermektedir. AİHM’nin Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi yönündeki kararının ardından Erdoğan’ın söylediği ‘’Biz de karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz’’ sözünü talimat olarak kabul eden yargı kurumları bir kez daha kendilerine verilen siyasi talimatın gereğini yerine getirmiştir. Beş yılı aşkın süredir iktidarın vesayeti altındaki yargı tarafından HDP’ye ve HDP’lilere dönük yürütülen kumpas davalarının tek bir merkezden yönetildiğini, talimatla çalışan yargı mensuplarının ve mahkemelerinin büyük bir ‘uyum’ içinde çalıştığını gayet iyi biliyoruz.”