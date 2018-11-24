Demirtaş’ın Avukatlarından AİHM Kararı Uyarısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin serbest bırakılması yönünde karar verdiği HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Demirtaş’ın cezaevinde tutulmak istendiğini savundu. Avukatlar, Demirtaş’a daha önce verilen bir cezanın onanacağını ve AİHM kararının boşa çıkarılmak istendiğini söyledi. AİHM kararının ardından yaptıkları tahliye başvurusuna henüz yanıt alamayan Demirtaş’ın avukatları, ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bu karar bizi bağlamaz, karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" açıklamasına dikkat çekildi. Açıklamada karşı hamlenin Demirtaş’la ilgili daha önce karara bağlanan bir dava olduğu belirtilerek, “Karşı hamlenin, 26. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının onanması ve bu suretle AİHM'in kararını boşa çıkarmak olduğu anlaşılmıştır. Bu dosya, 25 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine ulaşmış, bu dosyadan önce inceleme sırası bekleyen yüzlerce dosya olduğu halde, AİHM toplantı tarihinden hareketle bu dosya, daire tarafından 19 Kasım 2018 tarihinde incelemeye alınmıştır. AİHM kararı uyarınca, Demirtaş'ın tutuklu yargılandığı dosyadan tahliye edilmesi zorunluluğuna karşılık, Sayın Demirtaş'ın cezaevinden çıkmaması için formüller arandığı, bu formülün Cumhurbaşkanının "hamlemizi yapar, işi bitiririz" cümlesi ile somutlaştığı ve 2. Ceza Dairesinin bu dosyayı olağandışı bir usul ile incelemeye aldığı anlaşılmıştır. Gelişmeler, tarafımızca hayretle ve ibretle takip edilmektedir” denildi.

Açıklamada Demirtaş’ın ceza aldığı davanın kararında çelişkiler olduğunu savunan avukatlar, şu görüşlere yer verdi; ”1- Bu dosyada Sayın Demirtaş'a, çözüm sürecinde, 17 Mart 2013 tarihinde Nevruz konuşmasında Avrupa’da katledilen 3 kadın siyasetçi ile ilgili "...saygıyla anıyorum" şeklindeki ve askeri yöntemlerde ısrar eden kimi siyasetçileri eleştirmesinden ibaret konuşması nedeniyle ceza verilmiştir. 2- Paris cinayetleri, dönemin Hükümetince "çözüm sürecine yönelik sabotaj" olarak nitelendirilmiş, bu kapsamda birçok yetkili ağızca resmi açıklamalar yapılmıştır. Cenazeler, yine hükümetin bilgisi, izni ve girişimi ile Türkiye'ye getirilmiş, cenaze törenleri de Türkiye’de yapılmıştır. 3- Bu konuşmadan 4 gün sonra Diyarbakır Nevruzunda, Devletin-Hükümetin bilgisi dahilinde İmralı’dan getirilen ve çözüm sürecinin yol haritasını içeren mektup okunmuştur. 4- Demirtaş'ın suç olarak nitelenen konuşması, o tarihlerde kamuoyunda takdirle karşılanmış, bu takdir günün tüm basın kuruluşlarınca “Açılımın Nevruzu”, “Çözüm Nevruzu”, “Nevruz ateşi çözüm için” gibi başlıklarla manşetlere çıkarılmıştır.